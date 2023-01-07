Зачем нужен выделенный сервер и как его арендовать?

Выделенный сервер (dedicated server) — это отдельный физический носитель, где размещаются все ресурсы арендатора, к которым он имеет полноценный доступ. Принадлежит сервер компаниям, называемым хостинг-провайдерами, а в аренду его предоставляют только одному клиенту. То есть никаких “соседей” с другими веб-ресурсами у арендатора не будет. Выделенный сервер – это логический шаг в момент, когда сайт разрастается до больших масштабов. К примеру, небольшой интернет-магазин перерастает в гипермаркет. Или когда речь идет об игровой платформе, которой нужны соответствующие мощности. В статье рассмотрим, как происходит аренда выделенного сервера: характеристики, цены и условия, а также основные критерии его выбора.

В каких случаях уместна аренда выделенного сервера?

Некоторые пользователи не до конца понимают, что лучше: физический выделенный сервер или виртуальный, ведь первый обходится в разы дороже. Виртуальный хостинг подходит для неприхотливых интернет-ресурсов с небольшой посещаемостью. На нем регистрируют свои сайты сотни или тысячи других пользователей, поэтому на особые мощности здесь рассчитывать не стоит.

Как только количество посетителей вашего сайта резко растет, появляются дополнительные опции и инструменты, стоит задуматься об аренде выделенного сервера. Если конкретизировать, то Dedicated Server часто выбирают:

Большие интернет-магазины;

онлайн доски-объявлений;

игровые сайты. Арендовать выделенный сервер для игр или, например, онлайн-казино – это очень популярное решение;

большие форумы и новостные порталы. Некоторые ресурсы постят в день по несколько десятков новостей, сопровождающихся фото и видео контентом. Все это требует соответствующих мощностей, которые может обеспечить лишь физический сервер;

хостинговые компании и так далее.

Выделенный сервер в Украине часто выбирают рекламные агентства и просто компании, которые хотят иметь частную независимую среду. Среди преимуществ, которые получит арендатор: большая мощность, которую можно корректировать по собственным потребностям, полная свобода действий и максимальная безопасность всех данных. Ну и, конечно же, отсутствие других сайтов, которые могли бы помешать грамотной работе вашего web-ресурса.

Что учесть при выборе выделенного сервера?

Есть много критериев выбора выделенного сервера. Если проигнорировать хотя бы один из пунктов, в дальнейшем интернет-ресурс может работать не так, как вы ожидали. Вот что важно:

Процессор и операционная система. Объем оперативной памяти и памяти на диске. Расположение дата-центров. Есть компании, которые предлагают серверы, расположенные в Европе и США. Выбирать нужно учитывая целевую аудиторию сайта и ее географию. Наличие круглосуточного удаленного доступа. Наличие технической поддержки и ее качество.

Прежде чем арендовать или купить хостинг и домен для сайта, нужно поинтересоваться у хостера, какой объем месячного трафика он предлагает и на какую скорость соединения можно рассчитывать. Обратите внимание, что от этих параметров зависит и цена выделенного сервера. Чтобы не переплачивать, нужно правильно рассчитать свои потребности и не арендовать сервер с излишними характеристиками (например, избыточным объемом памяти), которые на данном этапе вашему сайту не нужны.

Как арендовать выделенный сервер в Украине?

Для этого нужно обратиться в одну из компаний, предоставляющих подобные услуги. Среди хостинг-провайдеров, имеющих отличную репутацию, можно выделить компанию DELTAHOST. Они выгодно выделяются среди конкурентов благодаря круглосуточной технической поддержке, мгновенной установке и большому выбору дата-центров. Их есть три: в Украине, Нидерландах и США. И все три отвечают международным стандартам безопасности. Также, Дельтахост предоставляет 48 часов для тестирования услуг. Наличие тестового периода – это то, на что тоже важно обращать внимание при выборе провайдера.