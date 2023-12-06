Кращі смартфони на початок 2024 року

Якщо ви хочете купити найкрутіший смартфон, ось вам актуальний рейтинг у 2024 році. Найкращі моделі від різних виробників — оновлюватимемо нашу статтю з виходом новинок.

Вартість багатьох топових моделей давно перевищила 50 тисяч гривень. Але у багатьох брендів є і доступніші флагманські смартфони. Ми зібрали в один рейтинг усі найгідніші пропозиції різних марок, щоб вам було простіше вибирати.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Екран: 6.8″ (3088×1440) Dynamic AMOLED 2X 120 Гц

Пам’ять: від 8/256 Гбайт

Акумулятор: 5000 мАг

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Флагманська модель Samsung плавно перекочувала з топа-2023 до топ-2024. Як і попередній смартфон лінійки, Galaxy S23 Ultra отримав стілус, так що гаджет зручно використовувати для нотаток від руки. Екран також залишився без змін: діагональ 6.8 дюймів та частота оновлення кадрів 120 Гц.

Флагман працює на процесорі Snapdragon 8 Gen2, який створений за 4-нм техпроцесом. Геймінг, робота з VR і обробка відео – смартфон все по плечу. Обновили і камеру: основний сенсор з роздільною здатністю 200 Мп є найбільшим у лінійці Galaxy. На смартфон можна робити нічні портрети з боком, записувати відео в нічному режимі, знімати нічне небо в астрогіперлапс. Є також ультра ширококутний датчик 12 Мп і два телевізори по 10 Мп для 3-кратного та 10-кратного оптичного зуму.

Galaxy S23 Ultra у популярній модифікації 12/512 Гбайт коштує близько 50 тисяч гривень. А ось моделі Galaxy S22 можна знайти набагато дешевше – і вони все ще актуальні. Крім того, на початку нового року корейці представлять лінійку Galaxy S24 – подивимося, якими вийдуть новинки, і за необхідності оновимо рейтинг.

Apple iPhone 15 Pro

Екран: 6.1″ (2556×1179) OLED 120 Гц

Пам’ять: від 128 Гбайт

Процесор: Apple A17 Pro

iPhone 15 Pro, представлений восени 2023 року, також потрапив до нашого рейтингу 2024. Як і у минулої моделі, у «прошки» є невеликий виріз-острів на екрані, який вписується в панель повідомлень. А ось розмір дисплея залишився тим самим – 6.1 дюйм. Тепер про-моделі мають титановий корпус, тому важать менше, ніж про-версії 14-ої лінійки.

Ще одне важливе оновлення: заміна звичного порту Lightning USB-C. Apple оновила процесор: iPhone 15 Pro працює на Apple A17 Pro. Це перший чіп на 3-нм техпроцесі, він має підвищену продуктивність та забезпечує високу енергоефективність.

Основна камера має роздільну здатність 48 Мп, інші дві – по 12 Мп. За традицією, є датчик LiDAR. Найдоступніший iPhone 15 Pro з накопичувачем 128 Гбайт коштує близько 43 тисяч гривень. Докладніше про модель ми розповідали.

HUAWEI P60 Pro

Екран: 6.67″ (2700×1220) OLED 120 Гц

Пам’ять: від 8/256 Гбайт

Акумулятор: 4815 мАг

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Топовий камерофон від HUAWEI також заслужив місце у рейтингу найкращих смартфонів 2024 року. Він оснащений камерою з роздільною здатністю 48 Мп та великою діафрагмою, яка фізично регулюється в діапазоні f/1.4–f/4.0. Це дозволяє знімати однаково якісні знімки як за яскравого світла, так і вночі. Також смартфон має телевізор з OIS, який забезпечує 200-кратне збільшення.

Екран моделі захищений міцним склом Kunlun, а корпус має захист від води та пилу IP68. Є підтримка швидкого заряджання 88 Вт: за 10 хвилин у режимі «турбо» смартфон заряджається до 50%. Бездротова зарядка теж швидка – 50 Вт.

Infinix ZERO 30 5G

Екран: 6.78″ (2400×1080) AMOLED 144 Гц

Пам’ять: від 12/256 Гбайт

Акумулятор: 5000 мАг

Процесор: MediaTek Dimensity 8020

Новинка Infinix ZERO 30 представлена ​​як смартфон для пологів – і це не випадково. Модель оснащена фронталкою 50 Мп, яку можна записувати відео в 4K при 60 fps. Основна камера з роздільною здатністю 108 Мп та підтримкою OIS також допоможе знімати круті ролики для соцмереж та вести трансляції у високій роздільній здатності.

Смартфон отримав якісний AMOLED-екран з невеликим вигином по краях та частотою оновлення 144 Гц. Процесор – новий Dimensity 8020, який також вийшов у 2023 році. Також гаджет оснащений 12 Гб оперативної пам’яті, які можна розширити до 21 Гб. Зазначимо і підтримку швидкого заряджання 68 Вт – за півгодини смартфон зарядиться на 80%. Швидкий зарядний пристрій одразу йде в комплекті.

Infinix ZERO 30 у комплектації 12/256 Гбайт можна купити за 15000 гривень – це хороша ціна для його характеристик.

TECNO POVA 5 Pro

Екран: 6.8″ (2460×1080) AMOLED 120 Гц

Пам’ять: 8/256 Гбайт

Акумулятор: 5000 мАг

Процесор: MediaTek Dimensity 6080 5G

Китайський бренд TECNO представляє кілька новинок на рік — і ми очікуємо багато крутих моделей у 2024 році. Поки додамо в актуальний рейтинг ігровий смартфон POVA 5 Pro, який вийшов 2023 року. Гаджет отримав дизайн у стилі бойових роботів-хутра та яскраве підсвічування на задній панелі — у найкращих традиціях геймерської техніки. Підсвічування можна налаштувати під різні повідомлення, щоб спинка горіла різними кольорами.

Модель працює на процесорі Dimensity 6080 на базі 6-нм техпроцесу, підтримує розширення оперативної пам’яті до +8 Гбайт та швидку зарядку 68 Вт. До 50% смартфон заряджається приблизно за 15 хвилин, а до 100% за 45 хвилин.

realme GT3

Екран: 6.74″ OLED 144 Гц

Пам’ять: 16 Гбайт/1 ТБ

Акумулятор: 4600 мАг

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Флагман realme GT3 – фактично найкраще, що є сьогодні у realme. Тому ми включили цю модель до нашого рейтингу кращих смартфонів 2024. Екран має частоту оновлення не 120 Гц, як багато моделей, а цілих 144 Гц. Максимальний обсяг накопичувача – цілий 1 ТБ. А потужність швидкого заряджання досягає 240 Вт. При цьому ціна не така рекордна: близько 27 тисяч. За корейські та американські смартфони просять удвічі більше.

З адаптером 240 Вт смартфон поповнює батарею до 100% лише за 10 хвилин. Звичайно, це лабораторні дані — але навіть у реальних умовах швидкість зарядки буде набагато вищою, ніж у конкурентів. Ще одна класна фішка – наявність ІЧ-порту, який можна використовувати для керування побутовою технікою.

vivo V29

Екран: 6.78″ (2800х1260) AMOLED 120 Гц

Пам’ять: від 12/256 Гбайт

Акумулятор: 4600 мАг

Процесор: Qualcomm Snapdragon 778G

Ще одна новинка 2023 року – смартфон vivo V29. Модель оснащена великим вигнутим дисплеєм з діагоналлю майже 7 дюймів – любителі великих смартфонів його точно оцінять. Також гаджет має підтримку 5G для швидкого інтернету за кордоном.

Смартфони vivo – одні з найтонших на ринку. І ця модель – не виняток. Корпус має товщину 7.46 мм. Через невеликий розмір у гаджета не найємніший акумулятор, але є підтримка швидкої зарядки 80 Вт. За 18 хвилин пристрій заряджається з нуля до 50%.

Блок основної камери складається із трьох датчиків. Основний – 50 Мп з підтримкою оптичної стабілізації. Окремо відзначимо просунуту селфі-камеру з датчиком 50 Мп, автофокусом для групових селфі та підсвічуванням «Аура».

Vivo V29 має доступну ціну за мірками флагманів. Варіант із 12/256 Гбайт пам’яті можна купити в середньому за 20 тисяч гривень.

Redmi Note 12 Pro+

Екран: 6.67″ (2400×1080) AMOLED 120 Гц

Пам’ять: 8/256 Гбайт

Акумулятор: 5000 мАг

Процесор: MediaTek Dimensity 1080

Одна з найяскравіших новинок realme у 2023 році — Redmi Note 12 Pro+. Смартфон оснащений камерою з рекордною роздільною здатністю 200 Мп та великою діафрагмою f/1.65. Вона дозволяє робити знімки з високою деталізацією під час різного освітлення. Камера також має оптичний стабілізатор, тому на смартфон можна знімати круті відео для блогів.

Також відзначимо якісний AMOLED-екран із частотою 120 Гц, підтримкою Dolby Vision та HDR10+. А ще гаджет підтримує швидке заряджання HyperCharge потужністю 120 Вт. До 100% можна зарядити за 20 хвилин.

Ростест-версія Redmi Note 12 Pro+ з пам’яттю 8/256 Гбайт коштуватиме приблизно 15 000 гривень.

TCL 20 Pro 5G

Екран: 6.67″ (2400×1080) AMOLED 60 Гц

Пам’ять: 6/256 Гбайт

Акумулятор: 4500 мА · год

Процесор: Qualcomm Snapdragon 750G

Якщо ви шукаєте недорогий, але якісний смартфон, зверніть увагу на модель TCL 20 Pro із підтримкою 5G. Модель вийшла у 2023 році і буде актуальною ще як мінімум пару років. Це не геймерський смартфон, але потужний для роботи в режимі багатозадачності.

Однією з його головних переваг є камера з оптичною стабілізацією, що рідко зустрічається в сегменті до 30 тисяч. Також модель має яскравий AMOLED-дисплей з частотою 60 Гц та підтримкою фірмової технології NXTVISION для точної передачі кольору.

OnePlus 11

Екран: 6.7″ (3216×1440) AMOLED 120 Гц

Пам’ять: від 8/128 Гбайт

Акумулятор: 5000 мАг

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Флагман OnePlus на базі Snapdragon 8 Gen 2 – один із найпотужніших смартфонів 2023-2024 років. Модель підтримує Wi-Fi 7 та 5G. Також тут встановлено нову оперативну пам’ять LPDDR5X. Підтримується заряджання SUPERVOOC 100 Вт: від 1 до 100% за 25 хвилин.

Екран з діагоналлю 6,7 дюймів трохи вигнутий. Частота оновлення, можна сказати, стандартна для новинок – 120 Гц. Вона адаптивна та може плавно змінюватися від 1 до 120 Гц. Також відзначимо високу яскравість дисплея – до 1300 ніт.

Смартфон отримав потрійну камеру з датчиками 50, 48 та 32 Мп. Останній служить для портретної зйомки та підтримує оптичний зум 2x. Також є 13-канальний багатоспектральний сенсор для покращення кольору.

Ціна OnePlus 11 на рівні інших китайських флагманів: близько 25 000 гривень за смартфон із 12/256 Гбайт.