Не лише айтішники: кому в Україні готові платити понад 40 тис. грн в місяць

Українцям зовсім не обов’язково їхати за кордон, щоб отримувати високу зарплатню. Деякі спеціалісти і в Україні можуть претендувати на заробіток у кілька тисяч доларів. Провідний кадровий портал України Work.ua опублікував рейтинг ваканцій, в яких українцям пропонують понад 40 тис. грн на місяць.

Цікаво, що IT-спеціальності у перелік «найдорожчих» професій навіть не включили. Адже зі своїми доходами по $2000-$5000 вони просто поза конкуренцією. Та й працюють айтішники переважно не на український, а на іноземні ринки.

Які спеціалісти можуть розраховувати на найбільші зарплати в Україні:

геофізик – 54 тис. грн;

трейдер – 45 тис. грн;

водій-далекобійник – 42,5 тис. грн;

фінансовий директор – 40 тис. грн;

стоматолог-ендодонтист – 40 тис. грн;

директор з маркетингу – 40 тис. грн.

При цьому середня зарплатня в Україні, згідно з даними Державного центру зайнятості, складає близько 15 тис. грн. Хоча ця інформація вже могла дещо застаріти, адже з початку війни Дежстат припинив збирати інформацію про зарплатню українців на вітчизняних підприємствах.

У Державній службі зайнятості також додали, що за їх власними підрахунками найвищу зарплату в Україні станом на сьогодні отримують менеджери з тендерних продажів. Друге місце за розміром доходу займають медіабайєри, тобто спеціалісти із просування рекламної продукції в інтернеті. Доволі непогано заробляють і зубні техніки. Їх Держслужба зайнятості також включила в перелік найбільш дохідних спеціальностей для українців.

Доречі найбільші зарплати за вказаними вакансіями пропонують українцям роботодавці з Києва, Одеси, Дніпра та Львова. Не в останню чергу це пов’язано з релокацією в ці міста багатьох підприємств зі сходу України. Зокрема Львів за час війни став свого роду «західним бізнес-центром» країни. Там значно збільшилася кількість як кількість вакансій, так і суми зарплат, які роботодавці пропонують претендентам.