Ще один клієнт ПриватБанк постраждав від шахраїв – цього разу сума завданої шкоди становила 62 тис. гривень

На веб-сайті Міністерства фінансів ви можете залишити свої зауваження та листи-звернення щодо роботи банків. Цього разу в центрі скандалу опинився ПриватБанк. Жінка з нікнеймом kupshuk123 поділилася своєю історією. Шахраї зняли з її картки 62 тисячі гривень. Банк зараз вимагає повернення кредиту замість того, щоб допомогти знайти зловмисників.





Інтернет-шахраї — біда 21-го століття?

Банки гарантують своїм клієнтам безпеку та безпеку грошей. Але люди продовжують щодня писати до поліції заяви, ставши жертвою шахраїв. У більшості випадків банки не на стороні своїх клієнтів. Навпаки, вони вішають всю провину на людей і вимагають компенсації збитків.

У жінки викрали мобільний телефон. На смартфоні був встановлений мобільний додаток “Privat24”. Цього виявилося більш ніж достатньо, щоб зняти кошти. Шахраї розблокували гаджет, отримали доступ до рахунку та скориставшись нагодою зняли 62 тисячі гривень.

За словами потерпілої, вона телефонувала до гарячої лінії ПриватБанку, просила заблокувати її картку. Оператори відповіли, що все добре, не потрібно нічого робити. Вони заблокували лише пенсійний рахунок, але кредит залишався активним.

Чому представник банку відмовився виконувати прохання жінки й вирішив зробити “по-своєму”, це незрозуміло. У ПриватБанку не коментують ситуацію. Допомагати знайти винних також не хочуть. Такі випадки відбуваються чи не кожного дня. Іноді клієнти банку винні самі. Їх наївність і недбалість призводить до махінацій. У цьому випадку очевидно, що пенсіонер зробив все можливе, щоб захиститись.

Як з’ясувалося, пізніше було відкрито кредит на 30 тисяч гривень на ім’я ошуканої українки. Пізніше ліміт збільшили у два рази більше, а кошти відправили на іншу картку. У банку відмовились допомогти потерпілій, лише вимагають виплатити кредит. Жінка звернулася до поліції та написала заяву до прокуратури.