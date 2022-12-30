В Украине разрешат беспошлинный ввоз еще одного вида техники

В Украине собираются отменить НДС и пошлину на ввоз гражданских дронов. Соответствующий законопроект уже готовят в Верховной Раде. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы нардепа Ярослава Железняка. Также активное участие в создании нового закона принимают глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и народный депутат Ярослав Грищук.

Документ предусматривает отмену уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины на ввоз в Украину дронов, а также некоторых других товаров, необходимых нашим военным. Гражданские дроны и остальные перечисленные в тексте закона устройства будут пересекать границу бесплатно и без лишних задержек.

Сейчас же волонтерам, пытающимся ввезти в страну дроны, приходится проходить ряд бюрократических процедур. В частности, каждый дрон нужно зарегистрировать как гуманитарную помощь. И только тогда на границе за него можно будет не платить пошлину и НДС. Это достаточно долгая процедура, которая существенно замедляет темпы поставки необходимых ВСУ технических средств, в том числе гражданских дронов.

По словам авторов законопроекта, беспошлинный режим для дронов и других вспомогательных технических средств не только упростит их ввоз в страну, но и снизит цены. А это позволит существенно повысить техническую оснащенность защитников Украины.

Что же касается возможных злоупотреблений со стороны населения, то такой сценарий авторы законопроекта решительно отвергают. Все ввезенные дроны будут использоваться исключительно в военных целях, ведь гражданские полеты на время действия военного положения в Украине запрещены.

Напомним, что 13 декабря в Верховной Раде окончательно согласовали законопроекты о беспошлинном ввозе в страну генераторов и терминалов Starlink. А 29 декабря оба документа подписал президент Украины Владимир Зеленский. Они вступят в силу уже в начале января 2023 года.