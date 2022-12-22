В январе 2023 года некоторым знакам зодиака не поздоровиться: кому ждать беды

Январь нового 2023 года для некоторых знаков зодиака станет «черным месяцем». Их повсюду будут преследовать проблемы, начнутся ссоры со второй половинкой и конфликты на работе. А некоторым особо неудачливым представителям этих знаков грозят серьезные финансовые проблемы.

Речь идет о рожденных под созвездиями Рака, Стрельца и Скорпиона. События января приведут их в отчаяние и могут даже загнать в глубокую депрессию.

Рак

Первый месяц 2023 года принесет Ракам огромное разочарование. Представителей знака предаст близкий человек, которому они безоговорочно доверяли. Это событие причинит Ракам боль, с которой они еще долго не смогут справиться. Некоторые уроженцы знака впадут в депрессию, начнут хуже работать и к списку их неприятностей прибавится еще и проблема с деньгами. Главное в этой ситуации не брать деньги взаймы, иначе Раки попадут в финансовую ловушку, из которой не смогут выбраться весь год.

Стрелец

Представители этого знака в январе переживут серьезную ссору со второй половинкой. Несдержанность Стрельцов в высказываниях может даже привести к разрыву отношений. О своей чрезмерной эмоциональности во время ссоры они еще не раз пожалеют, но будет уже поздно. Также в следующем месяце Стрельцы могут столкнуться с техническими проблемами, например, поломками бытовой техники, неисправностью автомобиля и т.д.

Рыбы

Для Рыб январь 2023 года станет тяжелым скорее в эмоциональном плане. Предрасположенность представителей этого знака к чрезмерным волнениям по пустякам может нанести им серьезный вред. Прежде всего, начнет страдать карьера Рыб. Им будет очень сложно сосредоточиться на работе и выполнить ее как следует. Да еще и конкуренты начнут «вставлять палки в колеса» и вредить на каждом шагу. Так что Рыбы могут потерять свой авторитет среди коллег да еще и понести значительные денежные потери.