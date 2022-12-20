Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Сегодня, 20 декабря. Луна в Скорпионе побуждает вас погрузиться глубоко во все чувства и переживания. Сейчас Вам очень хочется глубоких и сильных эмоций, тянет к фундаментальным переменам, даже если это подчас нелегко. Поверхностные отношения не удовлетворят Вас, из-за недостатка катарсиса.

♈ Овен

Расслабьтесь, Овны. В мире нет силы, способной отнять то, что принадлежит вам. Доверьтесь Вселенной. Знайте, что вы находитесь в процессе воплощения своих самых смелых мечтаний и сильнейших желаний. В сфере любви звезды указывают вам на эмоционально зрелого партнера. Из тех, кто не боится дать знать о своих чувствах, несмотря на то, через что они прошли в прошлом. Совет: будьте честны. Будьте прямолинейны. Играя в игры вы ничего не добьетесь.

Космический совет: будьте честны и прямолинейны.

♉ Телец

В чем причины ваших страданий, Тельцы? Внезапные перемены, через которые вы проходите, или ваше сопротивление им? Помните, алгоритм Вселенной совершенен, и алгоритм Вселенной всегда работает в вашу пользу. Итак, позвольте тому, что должно быть отменено, быть отменено. Это ваш шанс избавиться от застоявшейся энергии, которая задержалась вокруг, и призвать то, что соответствует вашему высшему и величайшему благу.

Космический совет: не сопротивляйтесь.

♊ Близнецы

Если есть что-то, в чем вы можете быть уверены сегодня, так это то, что вряд ли все пойдет по-вашему. Знайте, что это не так уж плохо, Близнецы. Вселенная никоим образом не собирается наказывать вас. Изменения, которые вы испытываете на физическом плане — это изменения, которые вы вызвали на уровне души. Итак, примите подарок звезд таким, какой он есть. Войдите в состояние снисхождения и доверьтесь своему высшему «я», которое направит вас к тому будущему, которое вы всегда представляли для себя.

Космический совет: примите подарок Вселенной таким, какой он есть.

♋ Рак

Что для вас значит успех, Рак? Что еще более важно, верите ли вы, что достигли того, к чему стремились? Вместо того чтобы искать внешнего подтверждения, обратите свой взор внутрь. Найдите минутку, чтобы признать свой путь и все то, как вы выросли за последнее десятилетие. Осознание собственной силы и потенциала сделает вас силой, с которой нужно считаться!

Космический совет: осмыслите свой жизненный путь.

♌ Лев

На старт, внимание, марш! Пришло время задействовать свои амбиции и начать действовать. Шаг в неизвестность всегда пугает. Думайте об этой пьянящей смеси возбуждения и страха как о знаке того, что вы на правильном пути. Единственное, что вы хотите помнить, шагая навстречу будущему, о котором всегда мечтали — это то, что победы окружающих вас людей заслуживают того, чтобы праздноваться вместе с вашими. За столом победителей найдется место для всех.

Космический совет: начните действовать.

♍ Дева

Предупреждение о спойлере, Девы: жизнь не предназначена для того, чтобы ее контролировали. Жизнь также не предназначена для того, чтобы ею манипулировали или управляли. Итак, отпустите ее. Отпустите свое ложное чувство контроля, когда вы снова прыгаете в поток Вселенной. Вы находитесь там, где вам положено быть, и все разворачивается в соответствии с божественным планом. Ваше доверие и самоотдача откроют портал чудес.

Космический совет: перестаньте контролировать каждый свой шаг.

♎ Весы

Вместо того чтобы жаловаться на препятствия на вашем пути, Весы, встаньте, проявите себя и начните сначала. Ваша стойкость способна свернуть горы. О, и еще кое-что! Эти препятствия были поставлены на вашем пути не просто так. Верьте в свою способность превратить любое испытание в полезный урок.

Космический совет: верьте в себя.

♏ Скорпион

Вы благословлены силой свободной воли, Скорпионы. Другими словами, у вас есть все необходимое, чтобы проглотить яд, который наливают в вашу чашку, и превратить его в сладкий нектар. Вы обладаете силой духа, необходимой для того, чтобы превратить каждую неудачу в прорыв. Все сводится к тому, как вы будете подходить к данным обстоятельствам. Вселенная работает с вами, а не против вас, сейчас и в каждый момент.

Космический совет: обратите старания своих противников против них самих.

♐ Стрелец

Возможно, речь не всегда идет о вехах и знаковых моментах. Может быть, речь идет о простых вещах, повседневных чудесах, разговорах, которые поднимают нам настроение, песнях, которые вдохновляют нас, и закатах, которые заряжают нас энергией. Может быть, дело в том, что нас окружают такие люди, которые напоминают нам, что мы достойны того, чтобы нас любили такими, какие мы есть, Стрелец. Вселенная считает, что вы привлекаете в свою жизнь связи, которые уважают вашу сущность и позволят вам подняться на следующий уровень сознания.

Космический совет: привлекайте полезные связи.

♑ Козерог

Пусть вам и кажется, что весь окружающий вас мир, и даже ближайшее окружение словно сговорилось против вас, вам лишь кажется, что это так, Козероги. Не распыляйте силы и не подозревайте всех вокруг. Выдохните: все нормально. И вы в этом очень скоро убедитесь. Ваши близкие любят и дорожат вами, отплатите им той же монетой.

Космический совет: проведите время с близкими.

♒ Водолей

Водолеи, Ваша задача на этой неделе — быть проницательными. Быть разборчивыми в расходовании своего времени и энергии. Делить пространство с теми, кто возвышает вас, а не с теми, кто истощает ваши ресурсы. Помните, говоря «да» тому, что соответствует вибрациям, вы должны будете сказать «нет» тому, что не соответствует, и это нормально. Оставаясь приверженным саморазвитию, вы в конечном итоге разочаруете нескольких людей.

Космический совет: будьте разборчивее в выборе.

♊ Рыбы

Что получаете Вы, Рыбы? Знайте, что с вашей стороны не эгоистично задавать себе этот вопрос, особенно, если вами каким-либо образом манипулируют. Держитесь сегодня на расстоянии от этих сладкоречивых людей. С другой стороны, в это время вы, скорее всего, почувствуете большую связь с самим собой и божественными силами. Выделите время для медитации и осознанности. Откройте для себя множество драгоценностей, которые спрятаны внутри.

Космический совет: выделите время для медитации.