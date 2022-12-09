Через інфляцію доходи українців знецінилися: чи підвищать зарплати та пенсії у 2023 році

Повномасштабна війна в Україні призвела до значного падіння доходів громадян. І нехай номінально зарплати та пенсії не зменшилися, інфляція знецінила їх майже на чверть. На скільки повинні зрости доходи громадян, щоб вони відповідали сучасним реаліям? Чи планує влада найближчим часом переглядати розмір пенсій та зарплат українців?

На перше питання відповісти нескладно. Потрібно лише провести невеличкі розрахунки. Враховуючи інфляцію в Україні, яка за даними Держстату вже склала 24,8%, можна констатувати, що номінальний розмір доходів українців повинен збільшитися на такий самий відсоток. Тобто зарплати та пенсії мали б змінитися наступним чином:

мінімальна пенсія – з 2093 грн до 2514 грн;

середня пенсія – з 4539 грн до 5188 грн;

мінімальна зарплатня – з 6700 грн до 8450 грн;

середня зарплатня – 13 387 грн до 18 950 грн.

Та проблема в тому, що ані на перерахунок пенсій, ані на підвищення зарплат грошей у бюджеті зараз немає. Хоча пенсіонерам можливо таки пощастить. Як зазначила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, в уряді попри все сподіваються провести планову березневу індексацію пенсій.

Варто зазначити, що цього разу на тлі рекордної інфляції підвишка, яку отримають пенсіонери, може бути суттєвою. Індекс для підвищення пенсій під час щорічної індексації є сумою половини минулорічної інфляції (15%) та половини середньго за останні 3 роки зростання зарплат (7%). Таким чином пенсії українцям у березні можуть підняти аж на 22%. Та лише за умови, що на це знайдуться кошти.

Натомість розмір мінімальної зарплати для працездатних українців у 2023 році переглядати взагалі не збираються. Тож доходи бюджетників наступного року навряд збільшаться хоч на гривню. Натомість бізнес, у випадку покращення економічної ситуації в країні, буде змушений піднімати зарплати хоча б для того, щоб залишатися конкурентоспроможним на ринку праці.