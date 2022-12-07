Український ринок праці змінився до невпізнаваності: що буде далі та хто точно не лишиться без роботи

За час війни кількість безробітних в Україні досягла рекордної цифри – близько 2,6 млн осіб. В наступному ж році ситуація може навіть погіршитися. Адже після перемоги українським підприємствам знадобиться принаймні кілька років, щоб відновити довоєнні обсяги виробництва. Що відбувається на вітчизняному ринку праці зараз і якою професією потрібно володіти, щоб не втратити роботу?

Яка ситуація на ринку праці України?

З початку війни український ринок праці повністю перейшов під контроль роботодавців. Кількість вакансій почала стрімко зменшуватися, а нескінченний потік резюме заполонив найпопулярніші кадрові портали країни. Станом на сьогодні кандидатів у два, а то і в три рази більше ніж вакансій.

Така диспропорція розв’язала роботодавцям руки. Тепер вони можуть занижувати зарплатню та скільки завгодно розширювати вимоги до кандидатів. Потрібний працівник все одно знайдеться.

Який рівень безробіття?

Офіційно статус безробітного зараз має 239,1 тис. громадян України. Причому більше половини з них (159,2 тис.) жінки. Та це лише статистичні дані Центру зайнятості. Реальна ж ситуація набагато гірша. Станом на сьогодні близько 2,6 млн працездатних українців не мають роботи. Наступного ж року експерти з Мінекономіки очікують, що ця цифра збільшиться до 2,8 млн.

У відомстві стверджують, щоб відновити економічний потенціал країни та збільшити кількість робочих місць до потрібного рівня знадобиться щонайменше 3 роки. Адже чимало промислових підприємств та компаній в Україні зазнали значних матеріальних збитків. Крім того країна втратила свої позиції на міжнародному ринку, які завойовувала не один десяток років. Тож високого рівня безробіття протягом найближчих кількох років не уникнути.

Які спеціалісти не втратять роботу?

В умовах післявоєнної економічної кризи зберегти своє місце вдасться лише цінним працівникам, які приносять значний прибуток своєму роботодавцю. Менше шансів втратити роботу й у представників дефіцитних спеціальностей, яким експерти ринку прогнозують значне зростання популярності у найближчі кілька років. Йдеться про:

представників робочих професій (зварників, каменярів, столярів, будівельників, малярів та слюсарів);

інженерів та архітекторів;

спеціалістів військово-промислового комплексу;

енергетиків;

програмістів;

логістів та водіїв;

лікарів та психологів.

Саме ці спеціалісти відіграватимуть головну роль у відбудові країни та відновленні її економіки. А тому навіть потужна економічна криза не надто вплине на їх шанси знайти роботу.