Декабрьские магнитные бури: какие дни будут самыми опасными
Людям с хроническими заболеваниями следует запастись лекарствами и быть настороже.
Магнитные бури – это космическое явление, во время которого люди могут ощущать ухудшение самочувствия, головные боли, сонливость и другие неприятные симптомы. А у некоторых в эти дни могут даже обостриться хронические болезни.
Астрологи рассказали, что в декабре нас ждет 4 магнитных бури. Они вызовут чрезвычайную геомагнитную активность на поверхности Земли и повлекут за собой ухудшение состояния преимущественно метеозависимых людей.
Календарь магнитных бурь
- 1-3 декабря – магнитная буря средней мощности;
- 8-9 декабря – незначительные магнитные колебания;
- 15-17 декабря – магнитная буря средней интенсивности;
- 21-23 декабря – едва ощутимые магнитные колебания.
Какие симптомы вызывает магнитная буря
Если магнитная буря небольшой интенсивности, самочувствие может ухудшиться только у метеочувствительных людей, а также у пожилых людей и носителей хронических заболеваний. Здоровые люди также могут почувствовать перечисленные ниже симптомы, но лишь во время сильной магнитной бури.
Основные симптомы, которые вызывают магнитные бури:
- головокружение и головные боли;
- депрессия, апатия, резкая смена настроения;
- нарушение сердечного ритма и перепады давления;
- сонливость в течение дня, а ночью бессонница;
- ломота в теле;
- боль в суставах;
- тревожность и агрессивность;
- быстрая утомляемость и слабость;
- плохая концентрация внимания;
- более выраженные проявления хронических заболеваний.
Как ослабить симптомы, вызванные магнитной бурей
Врачи акцентируют внимание на здоровом образе жизни, которого нужно придерживаться во время магнитных бурь. Речь идет прежде всего о здоровом сне и питании, прогулках на свежем воздухе и особенно отсутствии стрессовых факторов. Не стоит ни с кем конфликтовать и проявлять агрессию, вместо этого больше отдыхать, читать спокойные книги и проводить время с приятными людьми.
Если самочувствие усложняет утренние подъемы, можно принять контрасный душ, сделать пробежку или просто прогуляться. А вечером, чтобы поскорее уснуть и хорошо выспаться, принять горячую ванну с морской солью и травами.
Людям с хроническими заболеваниями во время магнитных бурь не следует перегружать себя работой и домашними хлопотами, больше отдыхать. Не лишним будет также запастись всеми необходимыми лекарствами и постоянно носить их с собой.
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