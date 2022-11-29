Декабрьские магнитные бури: какие дни будут самыми опасными

Магнитные бури – это космическое явление, во время которого люди могут ощущать ухудшение самочувствия, головные боли, сонливость и другие неприятные симптомы. А у некоторых в эти дни могут даже обостриться хронические болезни.

Астрологи рассказали, что в декабре нас ждет 4 магнитных бури. Они вызовут чрезвычайную геомагнитную активность на поверхности Земли и повлекут за собой ухудшение состояния преимущественно метеозависимых людей.

Календарь магнитных бурь

1-3 декабря – магнитная буря средней мощности;

8-9 декабря – незначительные магнитные колебания;

15-17 декабря – магнитная буря средней интенсивности;

21-23 декабря – едва ощутимые магнитные колебания.

Какие симптомы вызывает магнитная буря

Если магнитная буря небольшой интенсивности, самочувствие может ухудшиться только у метеочувствительных людей, а также у пожилых людей и носителей хронических заболеваний. Здоровые люди также могут почувствовать перечисленные ниже симптомы, но лишь во время сильной магнитной бури.

Основные симптомы, которые вызывают магнитные бури:

головокружение и головные боли;

депрессия, апатия, резкая смена настроения;

нарушение сердечного ритма и перепады давления;

сонливость в течение дня, а ночью бессонница;

ломота в теле;

боль в суставах;

тревожность и агрессивность;

быстрая утомляемость и слабость;

плохая концентрация внимания;

более выраженные проявления хронических заболеваний.

Как ослабить симптомы, вызванные магнитной бурей

Врачи акцентируют внимание на здоровом образе жизни, которого нужно придерживаться во время магнитных бурь. Речь идет прежде всего о здоровом сне и питании, прогулках на свежем воздухе и особенно отсутствии стрессовых факторов. Не стоит ни с кем конфликтовать и проявлять агрессию, вместо этого больше отдыхать, читать спокойные книги и проводить время с приятными людьми.

Если самочувствие усложняет утренние подъемы, можно принять контрасный душ, сделать пробежку или просто прогуляться. А вечером, чтобы поскорее уснуть и хорошо выспаться, принять горячую ванну с морской солью и травами.

Людям с хроническими заболеваниями во время магнитных бурь не следует перегружать себя работой и домашними хлопотами, больше отдыхать. Не лишним будет также запастись всеми необходимыми лекарствами и постоянно носить их с собой.