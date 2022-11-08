Польша решила изменить правила для украинцев: станет сложнее

В Польше намерены изменить правила пребывания для украинских беженцев. В частности, наших соотечественников обяжут платить за свое жилье, таким образом стимулируя их к поиску работы. Что же касается социальных выплат, то их смогут получать только те, кто постоянно находится в Польше.

Соответствующие поправки к закону о помощи беженцам в скором времени будут рассмотрены польским Сеймом. По словам инициаторов изменений, предписания этого закона устарели и нуждаются в адаптации к новым реалиям.

Как сообщает интернет-издание RMF24, в случае принятия изменений к закону трудоспособные украинцы будут вынуждены найти работу и содержать себя самостоятельно. В частности, с января 2023 года от них будут требовать покрытия 50% стоимости проживания в гостевых домах, хостелах или других видах временного жилья. А если до конца марта беженцы не успеют трудоустроиться и переехать в полноценное жилье, платить придется в полном объеме.

Кроме того, части беженцев из Украины больше не будут выплачивать социальную помощь. Это касается украинцев, которые на ежедневном основании не проживают в Польше. Как отметил заместитель главы МВД страны Павел Шефернакер, льготы должны получать только украинцы, которые полноценно функционируют в польском обществе, то есть постоянно проживают и работают в Польше.

Несмотря на определенные ограничения для украинских беженцев, некоторые правки к закону улучшат их положение в Польше. В частности, в стране может заработать механизм автоматического продления срока пребывания. Сейчас же всем нашим соотечественникам, находящимся в Польше более 9 месяцев, нужно подавать специальное заявление на продление этого срока.

Шефернакер подчеркнул, что благодаря такому нововведению трудоустроенные украинцы смогут спокойно жить в Польше и ни о чем не беспокоиться. Также он добавил, что на сегодняшний день в стране официально работает и платит налоги более 450 тысяч украинцев. Так что Польша также получит от упомянутых выше изменений немалую выгоду.