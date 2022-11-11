Зима 2022/2023 подарит любовь трем знакам зодиака: астрологи назвали счастливчиков

Зимой 2022/2023 некоторые знаки зодиака обретут свою истинную любовь. В частности, удачу на «романтическом фронте» астрологи напророчили Девам, Водолеям и Тельцам. Все препятствия, мешавшие им стать счастливыми, будут разрушены. А представители упомянутых знаков наконец-то почувствуют себя нужными и безмерно любимыми.

Дева

Большинству уроженцев этого знака удастся встретить свою вторую половинку уже в декабре. Они мгновенно влюбятся и с головой нырнут в новые отношения. В своем любимом/любимой Девы найдут все, о чем мечтали – нежность, заботу и искренние чувства. Новый год представители знака, скорее всего, проведут тет-а-тет со своей парой. А некоторые из них даже обручатся под бой курантов.

Водолей

В поисках новых эмоций Водолеи заведут роман, на который поначалу не будут возлагать больших надежд. Однако окажется, что партнер полностью подходит им как ментально, так и физически. Вторая половинка будет понимать Водолеев с полуслова и полностью разделять их жизненные взгляды. Вместе они смогут заняться всем тем, что так любят Водолеи: отправятся в путешествие, прыгнуть с парашютом, запишутся на кулинарные курсы или покорят еще какую-нибудь, казалось бы недостижимую вершину. А уютные вечера перед камином за приятными разговорами станут для представителей знака любимой традицией. Ведь с новым партнером им всегда будет о чем поговорить.

Телец

Впервые увидев свою будущую жену или мужа, Тельцы сразу почувствуют – «это то, что нужно». Поискам настоящей любви будет положен конец. Теперь все мысли представителей знака круглосуточно будут крутиться только вокруг нового партнера. У них сразу же появятся мечты о свадьбе и семье с кучей детишек. Некоторые Тельцы даже успеют частично воплотить эти мечты в жизнь, предложив любимому человеку «жить долго и счастливо». Наверное, не стоит и говорить, что на это предложение они получат утвердительный ответ.