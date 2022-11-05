Від сьогодні в Україні пом’якшили валютні обмження

Нацбанк України пішов на зустріч волонтерам та фізичним особам. Було прийнято рішення про пом’якшення валютних обмежень для них з 5 листопада. Відтепер волонтери, що не мають статус юридичної особи, можуть робити розрахунки гривневими платіжними картками за межами України без обмежень.

Раніше багато волонтерів-добровольців не одноразово підіймали питання про неможливість розраховуватися за товари для ЗСУ та ТРО. Валютні обмеження зв’язували їм руки.

У НБУ зазначили, що детально вивчають ситуацію на фінансових ринках та намагаються вчасно вжити нові заходи, які здатні задовольнити потреби українців.

Нацбанк припинить проводити операції з рефінансування банків за бланками. Для фінансових установ залишаються доступними стандартні кредити рефінансування. Разом із цим НБУ розширив список документів, за якими банківські установи можуть відкривати рахунки для військовослужбовців. До переліку документів додали посвідчення офіцера, генерала та адмірала.

З 5 листопада банківським установам більше не потрібно враховувати залишки валюти на рахунках благодійних фондів при заявці на купівлю доларів та євро для контрактів із закордонними організаціями.

Виходить так, що банки отримали змогу давати тендерні гарантії при операціях пов’язаних із постачанням товарів нерезидентам. Такі дії мають покращити умови для ведення підприємницької діяльності в умовах війни.

Також сталося те, на що так довго чекали українські волонтери, які допомагають ЗСУ самотужки: проводять збори, купують за кордоном амуніцію, тепловізори, збирають самотужки аптечки . Нарешті регулятор розширив список товарів оборонного призначення, яке вони зможуть купувати за кордоном без обмежень на суму не більше ніж 400 тисяч гривень на місяць.