Тревоги не пугают: за чем европейцы массово едут в Украину даже во время войны

Несмотря на войну, граждане Румынии продолжают ездить в Украину на шопинг. Чтобы приобрести продукты и бытовую химию по более низкой цене, румыны не прочь пересечь границу и проехать 35 км до ближайшего украинского города Черновцы. Именно этот город наши юго-западные соседи облюбовали для покупок.

Следует отметить, что румыны и раньше приезжали в Украину на шоппинг. А сейчас, поскольку в Черновцах почти не бывает прилетов, возобновили свою традицию. По словам жителей приграничных регионов Румынии, которые чаще всего закупаются в Украине, некоторые товары у нас дешевле на 30-40%, в том числе масло, сахар, мука и стиральный порошок.

Также румыны часто приезжают в украинские города на лечение. Один из так называемых «лечебных туристов» Василе Цикаль рассказал, что уже несколько раз приезжал в Украину к стоматологу. В последний раз он заплатил за лечение около 1000 евро, тогда как на родине ему это обошлось бы в 2500 или даже 3000 евро.

Какие продукты дешевле в Украине, а какие в Румынии?

Часть товаров и особенно продуктов питания в Украине действительно стоит меньше, чем в Румынии. Но не всегда аж на треть. А некоторые продукты у юго-западных соседей даже дешевле.

Эксперты сравнили стоимость продуктов в украинских Черновцах и приграничном румынском городке Рэдэуци. Согласно индексам Сost of living и ценам в онлайн магазинах, часть продуктов в Украине действительно имеет более низкую цену. Но и в Румынии также есть на чем сэкономить.

В Украине дешевле:

молоко – около 30 грн/л, а в Румынии – от 40 грн/л;

хлеб – 20 грн за буханку, по сравнению с 40 грн в Румынии;

подсолнечное масло – 65 грн/л, в отличие от румынского ценника в 90 грн/л.

В Румынии дешевле:

сыр – от 180 грн/кг в то время, как в Украине сыр стоит от 200 грн/кг;

говядина – за 1 кг вырезки попросят около 200 грн, а в Украине – все 300 грн.

Кстати, яйца, которые в Украине также обычно стоили меньше, сейчас по цене «подтянулись» к румынским. В обеих странах десяток куриных яиц будет стоить одинаково – от 65 до 70 грн. Стоимость куриного филе в Румынии и Украине также идентична – около 130 грн/кг.