Vertu не померла – компанія представила Android смартфон для криптомільйонерів

Компанія Vertu, яку багато хто напевно пам’ятають на початку нульових, представила свій новий Android-флагман – Metavertu . Це ще одне перевидання іншого телефону. На цей раз Vertu перевипустила ZTE Nubia Z40 Pro Gravity Edition.

Metavertu має аналогічні характеристики, що і прабатько. На борту встановлений процесор Snapdragon 8 Gen 1, вигнутий 6.67-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 144 Гц, акумулятор на 4600 мАч з 55-ватною провідною та 15-ватною бездротовою зарядкою. Фотоможливості пристрою представлені потрійною камерою на 64+50+8 МП із оптичною стабілізацією на головному модулі.

Родзинка смартфона полягає у софті для власників криптовалюти. Всі покупці мають 10 ТБ в IPFS-сховищі Vbox, а також цілий набір додатків для Web3 і роботи з активами, серед яких DAPP Store і NFT Pass. Крім того, Vertu прокачала матеріали корпусу. Доступно відразу шість версій Metavertu з різним дизайном спинки, яка може бути виконана із сапфірового скла, кераміки, шкіри алігатора або інкрустована діамантами.

Ціни, традиційно для Vertu, космічні:

Metavertu Basic Carbon Fiber 12/512 ГБ – $3600;

Metavertu Calf Leather Caramel Brown 12/512 ГБ – $3300;

Metavertu Alligator Leather Iron Black 12/512 ГБ – $6500;

Metavertu Alligator Leather Iron Black 18/1024 ГБ – $ 7500;

Metavertu Alligator Leather Creamy White 12/512 ГБ – $7650;

Metavertu Alligator Leather Creamy White 18/1024 ГБ – $ 8650;

Metavertu Alligator Leather Flame Red 12/512 ГБ – $7500;

Metavertu Alligator Leather Flame Red 18/1024 ГБ – $ 8400;

Metavertu Himalaya Alligator Leather 18K Gold & Diamonds 18/1024 ГБ – $41 500.

Як вам такий апарат? Братимете?