Це фіаско: відеокарта RTX 4090 “плавиться” прямо під час роботи

Нещодавно почалися продажі RTX 4090 – нової та найпродуктивнішої відеокарти від Nvidia з об’ємом пам’яті в 24 ГБ. Відеокарта вийшла надзвичайно великою, що стало приводом для кепкування та мемів в мережі. Але не розміри виявилися головною проблемою – RTX 4090 може почати “плавитися” прямо під час роботи.

Про це розповіли одразу кілька новоспечених власників RTX 4090, чиї відеокарти просто не витримали навантаження, почали плавитися у процесі роботи. Особливо сильно постраждав конектор живлення та кабель-перехідник. При цьому перехідник був фірмовим і йшов у комплекті з рештою «заліза».

Вийти з ладу відеокарта могла з кількох причин. Перша – це заводський розгін відеокарти, який змушує її споживати дуже багато електроенергії, тому кабель і порт дуже сильно нагріваються. Друга – це сам кабель, він банально занадто товстий, і його доводиться згинати, щоб умістити в корпус системного блоку. Ну а зігнутий кабель може легко призвести до перегріву адаптера та спалаху в перспективі.

У будь-якому випадку, у проблемі винна Nvidia, яка погано продумала свою відеокарту. Зараз у справу включилися сторонні виробники, що почали випускати спеціальні адаптери живлення RTX 4090, які можна розмістити в корпусі без вигину кабелю.

Нещодавно стало відомо, що Nvidia відмовилася від випуску RTX 4090 Ti через надмірну «ненажерливість» відеокарти, проводів, що плавляться, і перевантаження блоків живлення. Але, як бачимо, навіть молодша версія стала справжнім випробуванням для топових ігрових ПК.