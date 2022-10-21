В Україні змінили правила розрахунку пенсійного стажу: кого торкнуться нововведення

Частині українців стаж для нарахування пенсії тепер будуть обчислювати за іншими правилами. Зокрема зміни в порядку розрахунків торкнуться фермерів, дружин військовослужбовців, осіб, що доглядають родичів-інвалідів тощо. Є і кілька загальних нововведень, про які варто дізнатися всім українцям.

Згідно з оновленим порядком нарахування трудового стажу головним підтверджуючим документом буде вважатися трудова книжка. Саме на записи в ній працівники пенсійного фонду будуть спиратися в першу чергу. Однак прийматимуться й електронні документи, якщо вони будуть підтверджені кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Ще одним способом довести свій стаж буде виписка з інформаційної системи підприємства, де працював громадянин, або довідка складена на основі даних цих систем.

Та найбільше зміняться правила розрахунку стажу для:

Фермерів . Особам, що ведуть особисте сільське господарство, тепер буде недостатньо довідки про сплату податків з Пенсійного фонду. Факт сплати внесків доведеться доводити банківськими квитанціями, платіжними дорученнями та іншими підтверджуючими документами.

. Особам, що ведуть особисте сільське господарство, тепер буде недостатньо довідки про сплату податків з Пенсійного фонду. Факт сплати внесків доведеться доводити банківськими квитанціями, платіжними дорученнями та іншими підтверджуючими документами. Колишніх студентів. Зараховувати до стажу відтепер будуть лише періоди навчання у ВНЗ на денній формі. Ця зміна торкнеться всіх українців, які були студентами до 2004 року.

Зараховувати до стажу відтепер будуть лише періоди навчання у ВНЗ на денній формі. Ця зміна торкнеться всіх українців, які були студентами до 2004 року. Доглядачі осіб з інвалідністю. Догляд за родичами чи іншими особами з І групою інвалідності, за дітьми-інвалідами чи людьми похилого віку також буде зараховуватися до стажу. Але у випадку з пенсіонерами потрібна довідка від медичної установи про необхідність постійного догляду.

Догляд за родичами чи іншими особами з І групою інвалідності, за дітьми-інвалідами чи людьми похилого віку також буде зараховуватися до стажу. Але у випадку з пенсіонерами потрібна довідка від медичної установи про необхідність постійного догляду. Дружин військових. До стажу таких жінок можуть зарахувати періоди, коли вони у зв’язку зі службою своїх чоловіків проживали в районах, де не могли працювати за спеціальністю. Для цього дружинам військових потрібно подати у Пенсійний фонд довідку від начальника відповідної військової частини чи військового навчального закладу, а також довідки з місцевих підприємств, які не змогли прийняти їх на роботу.