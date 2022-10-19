В Украине хотят ввести специальные пенсии в размере 5000 грн: кто сможет получить

В Украине вскоре могут ввести специальные пенсии для некоторых категорий пенсионеров. Их будут выплачивать пожилым гражданам, имеющим определенные заслуги перед государством. Соответствующий законопроект №8032 уже зарегистрировали в Верховной Раде. Кто может рассчитывать на особые выплаты и какой будет их сумма?

Повышенную пенсию авторы законопроекта предлагают выплачивать украинцам, считающимся борцами за государственную независимость. В документе также содержится пункт об изменении значения понятия «борец за независимость Украины». К этой категории причислят всех украинцев, репрессированных в 1917-1991 годах за свою национальную или религиозную принадлежность.

Специальная пенсия, которую собираются выплачивать таким гражданам, будет соответствовать удвоенной сумме прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В настоящее время такая минималка составляет 2508 грн. То есть пенсия для заслуженных пенсионеров Украины будет равна 5016 грн.

Если парламентарии поддержат эту инициативу, большую пенсию смогут получать сотни стариков. Речь идет о гражданах, которые в тот или иной период своей жизни подвергались гонениям со стороны советского режима, были арестованы или незаконно помещены в психиатрические больницы.

Следует отметить, что выплата особых пенсий за заслуги перед Украиной обойдется властям в кругленькую сумму. Чтобы профинансировать одному такому пенсионеру специальные выплаты в течение 1 года, придется выложить 60,2 тыс. грн из бюджета. А если таких пенсионеров будет несколько сотен – это расходы на десятки миллионов гривен. Поэтому неизвестно, потянет ли госбюджет такую дополнительную нагрузку во время войны. Ведь от повышения минимальных зарплат и пенсий на следующий год в правительстве уже отказались.

При этом невозможно игнорировать факт, что из 10,7 миллиона пенсионеров большая часть получает очень скромные выплаты, которых едва хватает на самое необходимое. И пенсия в размере 5 тыс. грн может существенно улучшить уровень жизни хотя бы нескольким сотням из них.