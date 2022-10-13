Зимний дизель в дефиците: не останутся ли украинцы в холода без горючего

Снабдить Украину морозоустойчивым топливом на зиму смогут Германия, Польша и Литва. Климат в этих странах очень похож на украинский, поэтому производство дизеля, выдерживающего зимние холода, там поставлено на поток. Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам и глава «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

В южных странах, из которых Украина до сих пор получала более половины ДТ, зимнее горючее просто не производят. Ведь для Греции и других стран-поставщиков морозы -10-20°C – это что-то из области фантастики.

При этом эксперт отметил, что трейдеры уже предпринимали попытки самостоятельно изготовить из летнего горючего зимний вариант. В частности, провели несколько экспериментов по добавлению разнообразных морозостойких веществ к обычному дизелю. Однако эти технологии еще нуждаются в определенном усовершенствовании.

Еще одним вариантом переработки обычного дизеля на зимний является добавление в него авиакеросина. Этот вариант отечественные трейдеры уже даже успели предложить некоторым производителям. И хотя метод достаточно старый, имеет одно существенное преимущество – экономичность. Ведь авиатопливо на сегодняшний день по цене ощутимо уступает дизельному.

Куюн также сообщил, что украинские компании и сети АЗС уже ведут переговоры по закупке арктических марок ДТ. Такое горючее – удовольствие не из дешевых. Оно стоит на $150/т, а то и на все $200/т дороже обычного дизеля. При этом арктическая марка выдерживает морозы до –32°C, в отличие от других видов морозостойкого горючего, с которыми машина может работать при температуре не ниже – 20°C.

Напомним, что о нехватке зимнего дизеля в Украине недавно заявил Дмитрий Леушкин, владелец компании и сети АЗС «Прайм». Он подчеркнул, что большинство горючего из Европы не приспособлено к украинским зимам и не выдерживает даже небольших морозов.