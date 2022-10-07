В Украине закрывается крупный банк, а еще более десятка – оказались на грани банкротства

В Украине с 10 октября прекратит свою деятельность «Банк Сич». Решение о лишении финучреждения лицензии НБУ приняло в четверг 6 октября. Так что уже на следующей неделе в Украине станет на один банк меньше.

Информация о ликвидации АО “Банк Сич” была обнародована на официальном сайте регулятора. О неплатежеспособности финучреждения стало известно еще 9 августа. На тот момент “Банк Сич” уже не мог выполнять свои обязательства перед Нацбанком. В частности, финансовое учреждение не рассчиталось вовремя по кредитам рефинансирования, поскольку просто не располагало необходимой суммой.

Стоит отметить, что в столь неудобную ситуацию попал не только «Банк Сич». В августе на грани банкротства оказались 12 украинских банков. Проблемы с ликвидностью у них возникли в основном из-за резкого повышения учетной ставки НБУ. В частности, под угрозой ликвидации в августе оказались следующие банки:

Аккордбанк;

«Авангард»;

«Альянс»;

Коммерческий индустриальный банк;

Банк ¾;

РВС банк;

Индустриалбанк;

Первый инвестиционный банк;

Кристалбанк;

Скай банк;

Метабанк;

Украинский банк реконструкции и развития

По мнению эксперта центра экономических исследований CASE Украина Евгения Дубогрыза, такие финучреждения, как Аккордбанк, «Авангард» и «Альянс» вероятнее всего останутся на рынке. А вот на счет других делать выводы пока рано, ведь их положение все еще остается очень неустойчивым.

Свою позицию эксперт объясняет тем, что у перечисленных банков может просто не хватить денег на покрытие кредита. Нужную сумму они не смогут выручить даже после продажи ОВГЗ. Кроме того, в нынешних условиях просто не существует способа компенсировать финансовые убытки банков, которые они понесли из-за снижения спроса на кредитование бизнеса и безумной конкуренции на рынке потребительских кредитов. Таким образом, еще около десятка украинских банков сейчас «висят на волоске» и в любой момент могут потерять лицензию.