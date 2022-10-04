Опубліковано рейтинг найпотужніших смартфонів у різних цінових категоріях

Команда AnTuTu опублікувала свій щомісячний рейтинг найпродуктивніших смартфонів. У топі за вересень без кардинальних змін – у лідерах, як і раніше, флагмани на базі Snapdragon 8 Gen 1+ . Однак, один сюрприз все ж таки є.

Справа в тому, що список очолив єдиний смартфон без процесора Qualcomm. Йдеться про ASUS ROG Phone 6 Ultimate із процесором Dimensity 9000+ під капотом. Пристрій набрав у бенчмарку 1112306 балів. Друге місце дісталося OnePlus Ace Pro з результатом 1111200 балів, а замкнув трійку лідерів iQOO 10 Pro з 1091058 «папугами» в активі.

ASUS ROG Phone 6 Ultimate – 1 123 036 балів. OnePlus Ace Pro – 1 111 200 балів. iQOO 10 Pro – 1 091 058 балів. ZTE nubia Red Magic 7S Pro – 1088074 бали. Lenovo Legion Y70 – 1086381 бал. iQOO 10 – 1 081 766 балів. Moto X30 Pro – 1068685 балів. Xiaomi 12S Pro – 1 067 913 балів. Redmi K50 – 1058766 балів. Xiaomi Mix Fold 2 – 1 054 035 балів.

Також AnTuTu опублікувала рейтинг найпотужніших гаджетів у середньому ціновому сегменті. Тут від лідерства Qualcomm не залишилося і сліду: з 10 моделей лише одна оснащена процесором Snapdragon 870. Всі інші побудовані на чіпах MediaTek.

Очолює рейтинг субфлагманів OnePlus Ace із 821 025 балами в активі. Разом з ним на призовий п’єдестал потрапили OnePlus Ace Racing та OPPO Reno 8 Pro+ 5G. Єдиний гаджет на базі процесора Snapdragon – Vivo S15, він замкнув десятку лідерів із 733 913 балами.

OnePlus Ace – 812 022 балів. OnePlus Ace Racing – 817 767 балів. OPPO Reno8 Pro+ 5G – 810 996 балів. Vivo S15 Pro – 809 860 балів. Realme GT Neo 3 – 809 365 балів. Redmi Note 11T Pro + – 799 785 балів. Redmi K50 – 797 112 балів. OPPO K10 5G – 783 329 балів. Redmi Note 11T Pro – 782 269 балів. Vivo S15 – 733 913 балів.

А ось у рейтингу бюджетників лідерство Qualcomm незаперечне. Усі десять апаратів побудовано на процесорах тайванської компанії. Вісім моделей оснащені процесором Snapdragon 778G та його версією з приставкою Plus, один девайс працює на базі Snapdragon 780G та один оснащений Snapdragon 7 Gen 1.

Перше місце зайняв iQOO Z6 з 596 453 «папугами», друге дісталося iQOO Z5 з 571 634 очками, а на нижньому щаблі п’єдесталу розташувався OPPO Reno 8 Pro 5G з 569 340 балами.

iQOO Z6 – 596 453 бали; iQOO Z5 – 571 634 бали; OPPO Reno8 Pro 5G – 569 340 балів; Xiaomi Civi 1S – 550 266 балів; HONOR 70 – 540 179 балів; Xiaomi 11 Lite 5G – 532 416 балів; HONOR 60 – 526 653 бали; HONOR 50 PRO – 524 472 бали; HONOR 50 – 517 475 балів; Huawei P50E – 515 247 балів.