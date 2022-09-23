В «Дия» скоро появится несколько новых услуг, о которых давно мечтали украинцы

В Министерстве цифровой трансформации Украины работают над рядом обновлений для портала госуслуг «Дия». В частности, уже готова к запуску услуга онлайн-покупки военных облигаций. Также команда «Дия» уже завершила работу над технической частью сервиса, с помощью которого можно будет растаможить автомобиля онлайн. Однако для его внедрения в парламент еще должны принять соответствующий закон.

О будущих нововведениях в «Дия» рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что из всех анонсированных сервисов первым собираются запустить онлайн-покупку военных облигаций. Пользователи «Дия» смогут купить ценные бумаги в несколько кликов. Такая инвестиция поможет украинцам не только заработать, но и помочь ВСУ. Средства, вложенные в военные облигации, будут использоваться для удовлетворения потребностей наших защитников.

Также в октябре в «Дия» собираются запустить услугу оформления льготной ипотеки. Гражданин сможет зайти на портал госуслуг, направить свою заявку и получить документ, подтверждающий возможность оформления льготного кредита на жилье.

В разработке сейчас находится еще одна, актуальная услуга – онлайн-разрешение на выезд ребенка за границу. Чтобы получить такое разрешение, больше не нужно будет обращаться к нотариусу, а только зайти в «Дия» и нажать несколько клавиш.

Но одним из самых ожидаемых нововведений в «Дия» является регистрация и перерегистрация автомобиля, которую также можно будет выполнить онлайн. Эта услуга, по словам Федорова, заработает примерно через три месяца. Кроме облегчения процедуры регистрации, она также будет иметь антикоррупционные цели.

Затем министр цифровой трансформации Украины анонсировал разработку в «Дия» сервисов, касающихся социальной и судебной сфер. Михаил Федоров убежден, что соцуслуги нужно сделать автоматическими, без чиновников и излишней бюрократии. Получение статуса ВПЛ, оформление пенсии, инвалидности и еще целый ряд процедур нужно сделать максимально доступными. То есть перевести их в режим онлайн. Однако министр отметил, что для реализации такого амбициозного проекта, прежде всего, необходимо создать в Украине единую информационную базу.