Украинцам массово приходят платежки с неправильными показателями: как нужно действовать

Украинские потребители уже не один месяц жалуются на неверные данные в платежках за газ. Даже граждане, каждый месяц в указанный срок присылающие свои показатели операторам ГРС, часто получают квитанции с нереальными цифрами. В пресс-службе «Нафтогаза», главного газопоставщика Украины, посоветовали, как быть, если вам систематически присылают платежки с неправильными данными.

В компании отметили, что в последнее время облгазы все чаще игнорируют показатели счетчиков, предоставляемых им потребителями. Вместо этого указывают либо норму потребления, либо цифры, взятые фактически «с потолка». Иногда клиенты даже получают платежки с самими нулями, как будто они вообще не пользовались газом в прошлом месяце.

В пресс-службе ГК «Нафтогаз» отметили, если данные в полученной платежке не соответствуют реальным показателям вашего газового счетчика, можно принять следующие меры:

обратиться к своему оператору ГРС (облгаза) с письменным заявлением и требованием объяснить, почему отправленные вами показатели счетчика не были учтены и откуда взялись цифры, указанные в платежке;

обратиться в Национальную комиссию, регулирующую сферы энергетики и коммунальных услуг с письменной жалобой на облгаз и просьба проверить, соблюдает ли он лицензионные условия.

Кроме того, в «Нафтогазе» посоветовали фотографировать показатели счетчика, которые вы передаете облгазу, или фиксировать их на видео. Тогда при необходимости можно будет доказать, что отправленные вами данные были верными. Нелишне также делать скриншоты переданных показателей в личном кабинете оператора ГРС или его чат-боте.

Если же платежка пришла с нулевыми показателями, однако вы точно знаете, сколько газа использовали в прошлом месяце, нужно посчитать сумму самостоятельно и внести соответствующую оплату. Иначе, когда оператор ГРС наконец то разберется с вашими показателями, можно получить платежку с немалым долгом.