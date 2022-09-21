Оптимальный выбор проточного фильтра для воды в квартиру

Проточные фильтры для воды — прекрасное решение для квартиры или частного дома. Такие системы дешевле установок обратного осмоса, но обеспечивают достойный уровень очистки. Одновременно они остаются более выгодной альтернативой покупке бутилированной воды. Современные производители выпускают два вида проточных фильтров, которые стоит рассмотреть подробнее.





Очистка питьевой воды

Проточная система очистки питьевой воды — комплект последовательно соединенных фильтров (обычно 2–3 шт.). В каждой колбе установлен сменный картридж определенного типа.

Первый фильтр для воды проточный предназначен для задержания механических загрязнений: песка, ила, частиц ржавчины или окалины из труб. Обычно такой картридж представляет собой многослойную сетку или бобину шнура из полипропилена. Это химически инертный материал, структура которого позволяет задерживать нерастворимые включения размером от 1 мкм.

Второй картридж обычно наполнен прессованным или гранулированным углем. Этот материал абсолютно безопасен для здоровья, он удаляет из воды органические и хлорорганические примеси, улучшая тем самым органолептические свойства жидкости (вкус, запах).

Третий картридж может быть полипропиленовым, угольным или содержать ионообменную смолу. Последняя оказывает смягчающий эффект, воздействуя на растворенные соли магния и кальция. Такие проточные фильтры для воды на https://skvagina.com.ua/vodoochistka/mnogostupenchatye-sistemy-filtratsii/ пользуются особенным спросом, поскольку в большинстве регионов Украины есть проблемы с жесткостью воды. Одновременно ионообменная смола не оказывает негативного воздействия на организм человека.

Вместо отработанных картриджей ставят новые, при этом сама система будет работать долгие годы. В продаже также встречаются сменные элементы, устраняющие избыток железа, сероводорода или других специфических примесей. Фильтр для воды в квартиру необходимо выбирать, исходя исключительно из особенностей региона проживания.

Очистка технической воды

Если качество водопроводной воды низкое, это сказывается не только на здоровье, но и на состоянии бытовой техники. В этом случае самая большая проблема — повышенная жесткость. Избыток минеральных солей оседает накипью на нагревательных элементах бойлеров, колонок, котлов, стиральных и посудомоечных машин, провоцируя поломки.

Поскольку многоступенчатая система очистки имеет производительность, недостаточную для работы техники, рационально использовать упрощенный вариант — фильтры для проточной воды в виде единственной колбы, монтируемой прямо в водопроводную трубу. Полифосфатный наполнитель эффективно смягчает жидкость, практически не задерживая ее на время очистки. Также в продаже можно найти фильтр-колбы, направленные на удаление нерастворимых загрязнений. Это актуальный вариант для жителей регионов, где жесткость воды не главная проблема, а вот ржавчина и песок постоянно «путешествуют» по трубам.