Перші покупці розкритикували головну фішку iPhone 14 Pro та 14 Pro Max

Головною фішкою iPhone 14 Pro та 14 Pro Max став новий виріз Dynamic Island. На презентації купертинівці його дико розхвалювали і показували лише з вигідного боку. Але з’явилися відгуки перших власників, які скаржаться, що магія Apple зникає, як смартфон потрапляє з приміщення на вулицю.





Apple відмовилася від чубчика на користь двох вирізів – овального та круглого. Щоб вони не вирізнялися, компанія об’єднала їх в одну область, відключивши пікселі навколо. Dynamic Island – це інтерактивний простір, який може ставати більшим і змінювати форму, залежно від режиму роботи смартфона. При штучному освітленні фішка виглядає чудово, але на сонці все змінюється.

Коли на екран потрапляє яскраве світло, вирізи фронталки та Face ID, що знаходяться окремо один від одного, стають дуже помітними. Це зводить нанівець концепцію Dynamic Island як єдиного простору, і явно не йде плюс дизайну смартфона. Ймовірно, аналогічний ефект можна отримати і в закритому приміщенні, але лише з певних ракурсів.

Цікаво, що зарубіжні блогери та портали, які вже випустили огляди на iPhone 14 Pro, про цей нюанс тактовно замовчують.