Додаток Опті Таксі — замовляй таксі у парку кліків

Перше taxi з’явилось у Франції п’ять століть назад. Підприємець із прізвищем Соваж збагнув, що людей можна возити за гроші із пункту “А в пункт Б”. Замість авто тоді були коні з повозками та каретами. І начебто класно, що у добу без автомобілів і телефонів зрозуміли, як зробити життя людей більш комфортним, але було тоді й багато недоліків.





Ось лише один суттєвий мінус 17 сторіччя — викликати двійку коней на вказану адресу та у потрібний час тоді було неможливо. Такі собі екіпажі стояли на площах, біля ринків та церков, до них можна було підійти, домовитись з кучером та їхати. Це сьогодні можна встановити мобільний додаток https://opti.global/kyiv на смартфон та без проблем користуватись послугами OPTI TAXI у вашому місті.

Замість коней представлені комфортні автомобілі, замість кучерів — професійні водії. В таких умовах їздити набагато зручніше та спокійніше для нервової системи.

Які переваги мобільного додатка

Встановлення застосунку — найкраща альтернатива візитівкам, десяткам контактів у телефонній книзі. При наявності інтернет-з’єднання замовити машину можна всього за декілька хвилин. Додаток можливо завантажити на смартфони з операційною системою iOS та Android. Додатки абсолютно безкоштовні.

Opti — це сервіс, який маю цілий ряд переваг перед іншими конкурентними додатками:

легкість замовлення таксі — декілька кліків і готово;

розраховуватись можна карткою та готівкою;

можна стати учасником партнерської системи та отримувати бонуси за друзів;

є послуга «чорний список», в якій опиняються не благонадійні клієнти.

Після поїздки клієнт може оцінити послуги таксиста у додатку, поставити оцінку та залишити коментар. Зворотний зв’язок допомагає оптимізувати роботу служби таксі та покращувати її у всіх напрямках.

При замовленні таксі за бажанням можна замовляти додаткові послуги. Наприклад, ви бажаєте їхати у машині із кондиціонером, чи хочете взяти із собою домашню тваринку. Якщо є діти, дня них обов’язкові автокрісла. Усі забаганки виконають для вас найкращі водії міста.

Opti завжди прислуховується до своїх клієнтів. Усі побажання та зауваження можна відправити на електрону пошту компанії. Їх обов’язково візьмуть до уваги, щоб бути кращими. Переходьте на https://play.google.com та завантажуйте застосунок для Android. Таксі працює у багатьох українських містах: Київ, Львів, Дніпро, Миколаїв, Херсон, Біла Церква та багато інших (з усім списком можна ознайомитись на спеціальній мапі).

А ще таксі Опті працює у Європі: Польщі й Литві. До ваших послуг машини у Вроцлаві, Гданські, Варшаві, Вільнюсі, Йонаві у Куанові. Це сьогодні особливо актуально для українців які через війну виїхали за кордон.