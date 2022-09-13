iOS 16 та watchOS 9 офіційно вийшли. Які пристрої підтримують оновлення?

Власники iPhone та Apple Watch можуть завантажити оновлення операційної системи для своїх пристроїв. Apple офіційно почала розсилати iOS 16 та watchOS 9.





Якщо ви не хочете чекати на повідомлення про доступність апдейта, то можете встановити його вручну. Для цього зайдіть в налаштування iPhone, потім виберіть «Основні» та натисніть «Оновлення ПЗ».

Які iPhone підтримують iOS 16

iPhone SE 2020 та SE 2022

iPhone 8 та 8 Plus

iPhone X, XR, XS, XS Max

iPhone 11, 11 Pro , 11 Pro Max

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro і 13 Pro Max.

Останні моделі з лінійки iPhone 14 працюватимуть під керуванням iOS 16 прямо з коробки.

Разом з новою iOS вийшла watchOS 9. Оновлення доступне для наступних моделей Apple Watch: серія 4, серія 5, SE, серія 6 ​​та серія 7. Останні моделі, тобто Series 8, Ultra та нові SE, отримають watchOS 9 за замовчуванням.

А ось власникам iPad оновлення доведеться зачекати. iPadOS 16, а точніше 16.1, буде доступний у жовтні. macOS Ventura також доведеться чекати до наступного місяця. Apple поки не називала точні дати виходу оновлень для комп’ютерів та планшетів.