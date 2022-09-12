Віддалена робота в Україні — найпопулярніші вакансії у 2022

Робота поза офісом стала актуальною ще з початком пандемії у 2019. Під час війни більшість людей продовжують залишатись вдома та працювати онлайн. Це вчителі, викладачі, IT-шники, бухгалтери, журналісти та представники інших професій.





Найчастіше дистанційну роботу пропонують у Києві. Якщо взяти всі оголошення з пошуку вакансій по Україні, то 60 % пропозицій працювати віддалено випадає на столицю. На другому місці Львів (11%), третє посідає Дніпро (6%). На четвертому на п’ятому місцях розташувалися Харківська та Одеська області (по 4% кожна).

Актуальні вакансії віддаленої роботи в Україні у 2022

Найлегше влаштуватись на дистанційну роботу IT-шникам та працівникам зі сфери телекомунікацій, 37 відсотків вакансій припадають на цей сегмент. Сюди відносяться розробники сайтів, фронт енд, бекенд, аніматори та художники тощо. У цьому сегменті дуже серйозна конкуренція, а все через рівень зарплати. В України програмісти мають найвищий дохід (77, 3 тис. грн середня зарплата). Навіть, представники вищого менеджменту менше отримують. Їх середня зарплатня по Україні всього 40 тисяч грн.

На другому місці серед пропозицій — сфера продаж: телемагазини, інтернет-магазини тощо. Вони займають 18% від усіх пропозицій. Також актуальними лишаються послуги реклами та PR.

13 % вакансій віддаленої роботи пов’язані з рекламою в інтернеті, соціальних мережах, а також із просуванням брендів. Адміністратором онлайн влаштуватись буде важко, адже запит на ринкові праці становить всього 6%.

Досвід роботи обов’язковий?

Традиційно ніхто не хоче брати на роботу новачків без досвіду. Якщо в офісі таку людину ще можна чомусь навчити, то контролювати дистанційно новобранця майже неможливо. Отже, щоб влаштуватись віддалено працювати роботодавці вимагають досвід:

1% понад 6 років;

21% 3-6 років;

62% 1-3 роки.

Лише 16% роботодавців готові розглянути вакансію людини без досвіду. До війни цей показник був у 2 рази вищим.