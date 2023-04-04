В Україні назвали банк з кращою кредитною карткою

У п’ятницю, 31 березня, в Києві відбулася шоста щорічна премія FinAwards, яка відзначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, ІТ-інновації та фінтех-проекти в Україні, а також найуспішніших та найефективніших топ-менеджерів фінансових компаній.

Премію FinAwards заснували Finance.ua та Мінфін.

Було обрано трійку найкращих кредитних карток в Україні, за звання яких змагалися 15 карток від різних українських банків. Спортивна картка Спортбанку посіла третє місце, а Чорна картка Монобанку – друге місце. Беззаперечним переможцем стала кредитна картка “ВсеМОЖУ” від банку ПУМБ.

У номінації “Краща кредитна картка” представлені банківські платіжні картки, орієнтовані на масовий сегмент клієнтів із середнім або нижче середнього рівнем доходу. Ці картки передбачають кредитні ліміти на платіжні та готівкові операції або за бажанням клієнта, або за замовчуванням.