Гороскоп на неделю, с 12 по 18 сентября, от Павла Глобы

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какой будет предстоящая неделя для каждого знака Зодиака.





Главные астрологические события недели

До 14 числа Марс будет находиться в Близнецах в так называемой петле. В это время есть риск возникновения конфликтов. Учитывайте чужое мнение, чаще идите на компромисс. В личной жизни и на работе могут быть большие проблемы.

16 сентября Венера в квадрате с Марсом, Солнце в оппозиции с Нептуном

Новые романтические отношения находятся под ударом. Те союзы, которые построены на эмоциях, терпят большой кризис. Доверяйте интуиции.

18 сентября Меркурий в оппозиции с Юпитером

Это время завышенных ожиданий. Вам сложно оценить свои дальнейшие перспективы. Не принимайте важные решения. Не делайте поспешных выводов.

Знаки Огня

Овен

Благоприятные дни – 16 и 17 сентября.

Неблагоприятные дни – 12, 13 и 18 сентября.

Вам предстоит иметь дело с трудностями. Будьте предельно терпеливыми.

В личной жизни вам придется что-то поменять.

На работе у вас будет много важных задач, поэтому личные отношения уходят на второй план.

Будьте внимательны к состоянию здоровья, возможно обострение хронических заболеваний.

Лев

Благоприятные дни – 12, 13 сентября.

Неблагоприятные дни – 14, 15 сентября.

Вам придется заниматься решением финансовых вопросов.

В личной жизни будьте более щедрыми и доброжелательными. Уделите внимание близким.

Избегайте переедания и откажитесь от вредных пристрастий.

Стрелец

Благоприятные дни – 12, 13 сентября.

Неблагоприятные дни – 16, 17 сентября.

Вы сможете добиться своих целей. Вас ждут важные встречи и море общения.

В личной жизни вам придется доказывать, что вы заслуживаете доверия. Но пока ничего не стоит менять.

Есть риск получения травм.

Знаки Земли

Телец

Благоприятные дни – 18 сентября.

Неблагоприятные дни – 14, 15 сентября.

Проявите творческий подход во всем.

В личной жизни все складывается в вашу пользу. Не сидите на месте. Постарайтесь укрепить существующие отношения.

Если есть возможность, посетите семейное торжество.

Не стоит перегружать себя физической работой.

Дева

Благоприятные дни – 14, 15, 18 сентября.

Неблагоприятные дни – 16, 17 сентября.

Вас ждут интересные события. На работе вам придется принимать важные решения и исправлять ошибки. Постарайтесь сосредоточиться на новых проектах.

В личной жизни вам придется делать выбор. От него будет зависеть ваша судьба.

Будьте внимательны к самочувствию.

Козерог

Благоприятные дни – 14, 15 сентября.

Неблагоприятные дни – 12, 13 и 18 сентября.

Вам стоит отправиться в поездку или небольшое путешествие.

Если вы одиноки, в дороге вы можете встретить свою любовь.

Вас ждет море приятных впечатлений.

Знаки Воздуха

Близнецы

Благоприятные дни – 12, 13 сентября.

Неблагоприятные дни – 16, 17 сентября.

На работе не стоит браться за новые проекты.

Весьма эффективно вы сможете разрешить вопросы с недвижимостью.

Именно от этого зависит ваше настроение и внутреннее спокойствие.

Не унывайте, у вас точно все получится.

Весы

Благоприятные дни – 16 и 17 сентября.

Неблагоприятные дни – 12, 13 и 18 сентября.

На работе не беритесь за новые дела. Постарайтесь завершить ранее начатые проекты.

В личной жизни пока все спокойно и стабильно. Не самое лучшее время для знакомств.

Постарайтесь правильно питаться.

Водолей

Благоприятные дни – 16 и 17 сентября.

Неблагоприятные дни – 14, 15 сентября.

Вам предстоит отстаивать свое мнение.

На работе то и дело могут возникать конфликты.

В личной жизни возможны трудности из-за вашего свободолюбия. Если есть возможность, отправьтесь в путешествие с любимым человеком.

Знаки Воды

Рак

Благоприятные дни – 14, 15 сентября.

Неблагоприятные дни – 12, 13 и 18 сентября.

Вам стоит отправиться в путешествие. Можно проводить переговоры, подписывать документы.

В личной жизни проявите максимум активности. Не стоит грустить и унывать.

Если вы одиноки, в поездке вы можете встретить свою любовь.

Одевайтесь по погоде и избегайте переохлаждения.

Скорпион

Благоприятные дни – 18 сентября.

Неблагоприятные дни – 14, 15 сентября.

На работе вас ждут новые проекты.

Постарайтесь мыслить более гибко и современно.

В личной жизни могут быть большие перемены. Но не предъявляйте больших требований к близким.

Приведите в порядок нервную систему.

Рыбы

Благоприятные дни – 15, 18 сентября.

Неблагоприятные дни – 16, 17 сентября.

Не стоит проводить деловых встреч и переговоров. Вам придется жертвовать своими интересами.

В личной жизни может случиться кризис. Вам нужно спокойно поговорить с любимым человеком и решить все проблемы.

Избегайте переохлаждения.