Гороскоп на неделю, с 12 по 18 сентября, от Павла Глобы
Известный астролог Павел Глоба рассказал, какой будет предстоящая неделя для каждого знака Зодиака.
Главные астрологические события недели
До 14 числа Марс будет находиться в Близнецах в так называемой петле. В это время есть риск возникновения конфликтов. Учитывайте чужое мнение, чаще идите на компромисс. В личной жизни и на работе могут быть большие проблемы.
16 сентября Венера в квадрате с Марсом, Солнце в оппозиции с Нептуном
Новые романтические отношения находятся под ударом. Те союзы, которые построены на эмоциях, терпят большой кризис. Доверяйте интуиции.
18 сентября Меркурий в оппозиции с Юпитером
Это время завышенных ожиданий. Вам сложно оценить свои дальнейшие перспективы. Не принимайте важные решения. Не делайте поспешных выводов.
Знаки Огня
Овен
Благоприятные дни – 16 и 17 сентября.
Неблагоприятные дни – 12, 13 и 18 сентября.
Вам предстоит иметь дело с трудностями. Будьте предельно терпеливыми.
В личной жизни вам придется что-то поменять.
На работе у вас будет много важных задач, поэтому личные отношения уходят на второй план.
Будьте внимательны к состоянию здоровья, возможно обострение хронических заболеваний.
Лев
Благоприятные дни – 12, 13 сентября.
Неблагоприятные дни – 14, 15 сентября.
Вам придется заниматься решением финансовых вопросов.
В личной жизни будьте более щедрыми и доброжелательными. Уделите внимание близким.
Избегайте переедания и откажитесь от вредных пристрастий.
Стрелец
Благоприятные дни – 12, 13 сентября.
Неблагоприятные дни – 16, 17 сентября.
Вы сможете добиться своих целей. Вас ждут важные встречи и море общения.
В личной жизни вам придется доказывать, что вы заслуживаете доверия. Но пока ничего не стоит менять.
Есть риск получения травм.
Знаки Земли
Телец
Благоприятные дни – 18 сентября.
Неблагоприятные дни – 14, 15 сентября.
Проявите творческий подход во всем.
В личной жизни все складывается в вашу пользу. Не сидите на месте. Постарайтесь укрепить существующие отношения.
Если есть возможность, посетите семейное торжество.
Не стоит перегружать себя физической работой.
Дева
Благоприятные дни – 14, 15, 18 сентября.
Неблагоприятные дни – 16, 17 сентября.
Вас ждут интересные события. На работе вам придется принимать важные решения и исправлять ошибки. Постарайтесь сосредоточиться на новых проектах.
В личной жизни вам придется делать выбор. От него будет зависеть ваша судьба.
Будьте внимательны к самочувствию.
Козерог
Благоприятные дни – 14, 15 сентября.
Неблагоприятные дни – 12, 13 и 18 сентября.
Вам стоит отправиться в поездку или небольшое путешествие.
Если вы одиноки, в дороге вы можете встретить свою любовь.
Вас ждет море приятных впечатлений.
Знаки Воздуха
Близнецы
Благоприятные дни – 12, 13 сентября.
Неблагоприятные дни – 16, 17 сентября.
На работе не стоит браться за новые проекты.
Весьма эффективно вы сможете разрешить вопросы с недвижимостью.
Именно от этого зависит ваше настроение и внутреннее спокойствие.
Не унывайте, у вас точно все получится.
Весы
Благоприятные дни – 16 и 17 сентября.
Неблагоприятные дни – 12, 13 и 18 сентября.
На работе не беритесь за новые дела. Постарайтесь завершить ранее начатые проекты.
В личной жизни пока все спокойно и стабильно. Не самое лучшее время для знакомств.
Постарайтесь правильно питаться.
Водолей
Благоприятные дни – 16 и 17 сентября.
Неблагоприятные дни – 14, 15 сентября.
Вам предстоит отстаивать свое мнение.
На работе то и дело могут возникать конфликты.
В личной жизни возможны трудности из-за вашего свободолюбия. Если есть возможность, отправьтесь в путешествие с любимым человеком.
Знаки Воды
Рак
Благоприятные дни – 14, 15 сентября.
Неблагоприятные дни – 12, 13 и 18 сентября.
Вам стоит отправиться в путешествие. Можно проводить переговоры, подписывать документы.
В личной жизни проявите максимум активности. Не стоит грустить и унывать.
Если вы одиноки, в поездке вы можете встретить свою любовь.
Одевайтесь по погоде и избегайте переохлаждения.
Скорпион
Благоприятные дни – 18 сентября.
Неблагоприятные дни – 14, 15 сентября.
На работе вас ждут новые проекты.
Постарайтесь мыслить более гибко и современно.
В личной жизни могут быть большие перемены. Но не предъявляйте больших требований к близким.
Приведите в порядок нервную систему.
Рыбы
Благоприятные дни – 15, 18 сентября.
Неблагоприятные дни – 16, 17 сентября.
Не стоит проводить деловых встреч и переговоров. Вам придется жертвовать своими интересами.
В личной жизни может случиться кризис. Вам нужно спокойно поговорить с любимым человеком и решить все проблемы.
Избегайте переохлаждения.
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