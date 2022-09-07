Из ПриватБанка исчезли все доллары: почему клиенты не могут приобрести валюту

Клиенты государственного ПриватБанка начали жаловаться на отсутствие долларов в кассах финучреждения. Невозможно не только купить, но даже снять собственные средства с долларовой карты. Ведь из-за отсутствия наличных денег банк просто отменил эти операции.





Как отметил пресс-секретарь Привата Олег Серга, причиной дефицита долларов стал безумный спрос на них со стороны клиентов. По его словам, в августе количество запросов на приобретение валюты выросло сразу в несколько раз. Причем большинство клиентов интересовалось именно долларами, а не евро. В этой связи все имеющиеся запасы наличного доллара быстро закончились.

Еще одной причиной дефицита валюты есть сложности с ее доставкой. Ранее доллары в Украине попадали самолетами. Но сейчас воздушное пространство закрыто, так что завозить валюту приходится наземным транспортом. А это занимает гораздо больше времени.

Проблема с приобретением и снятием наличных денег в иностранной валюте сейчас возникает во многих регионах Украины. Ведь перевезти доллары через границу – это всего лишь половина дела. Их еще предстоит развести по всей территории страны. А это на самом деле не так уж легко, в частности в регионах, находящихся вблизи линии фронта и оккупированных городов.

Но, несмотря на существующие сложности, Олег Серга пообещал, что в ПриватБанке в кратчайшие сроки решат этот вопрос. Он рассказал, что правление банка уже имело возможность пообщаться по этой теме с НБУ. А 7 сентября была проведена финансовая операция, которая поможет Привату обеспечить своих клиентов достаточным количеством долларовых наличных денег.

Пресс-секретарь государственного банка заверил, уже через несколько дней клиенты снова смогут покупать доллары и снимать наличные деньги со своих валютных карт. При этом украинцам следует помнить, что перед знанием большой суммы долларов или евро им нужно заранее предупредить об этом свой банк.