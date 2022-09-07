Vodafone протягне інтернет-магістраль по дну чорного моря

Україна єднає світи у прямому сенсі. Стало відомо, що компанія Vodafone Group планує прокласти транснаціональну інтернет-магістраль для зв’язку Європи з Азією через Україну. Компанія вже підписала відповідний договір про співпрацю із Мінцифри. Відомо, що інтернет магістраль буде пролягати через Чорне Море, а саме, через його дно.





Де саме буде прокладена магістраль, поки що залишається у таємниці. Можливо із початком будівельних робіт, українці дізнаються трохи більше.

Для цього партнери компанії планують посилити вже існуючі мережі. Також у найближчих планах відкриття декількох нових дата-центрів. Це допоможе Україні ще більше від’єднатись від країни агресора, що принесе багато переваг:

швидший доступ до онлайн сервісів для українців;

посилення безпеки та захисту персональних даних громадян;

створення нових робочих місць;

участь у міжнародних відносинах;

додаткові надходження до бюджету.

Сьогодні у світі понад 5, 4 мільярдів людей користуються інтернетом. Більша частина користувачів живе на Близькому Сході та в Азії. Кількість ця щодня зростає. Не за горами той день, коли абсолютно весь світ матиме доступ до інтернету. Налагодження обміну даними між Європейською та Азійською частинами материка надзвичайно важливе для міцних партнерських та дружніх відносин. Без цього етапу подальший IT розвиток опиниться у глухому куті.

Україна у цьому відіграє дуже важливу роль. Вона має стати свого роду цифровим хабом для провідних IT-компаній, таких як Meta, Google та маркетплейсів (Amazon).

Інтернет-з’єднання — це новий крок у розвитку інтернету, відносин між країнами. Для України у часи війни дуже важливо відчувати себе частиною цивілізованого світу. Саме такі контракти допомагають рухати країну вперед.