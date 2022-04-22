Vodafone зробив популярну послугу повністю безкоштовною

Один із найпопулярніших операторів України Vodafone зробив своїм абонентам неймовірний подарунок. Відтепер у 27 країнах Європи вони зможуть користуватися абсолютно безкоштовним роумінгом. Для цього їм потрібно лише сплачувати абонентську плату за свій звичайний пакет послуг, яким вони користуються в Україні.





Як зазначили у Vodafone, компанія просто оновила послугу «Доступний роумінг». Тепер до неї входить 10 гігабайтів мобільного інтернету, 100 смс та 300 хв для дзвінків:

250 хв – на номери «Vodafone Україна»;

50 хв – на інших українських операторів, вихідні виклики в країні, де знаходиться абонент, та усі вхідні дзвінки.

Нова послуга буде активною у 27 європейських країнах, зокрема і в тих, до яких наразі масово виїздять українські біженці – Польщі, Іспанії, Італії, Німеччині, Молдові,Чехії та ін. Тож надання безоплатного роумінгу стало свого роду жестом підтримки від Vodafone для українців, що були змушені залишити свої домівки та виїхати до за кордон.

У прес-службі оператора також повідомили, що окремо підключати безплатний роумінг не потрібно. Послуга активується автоматично: у контрактних абонентів – після оплати рахунку, у абонентів передплати – при підключенні нового пакету послуг на місяць.

Існує також спосіб активувати послугу негайно. Для цього потрібно поповнити рахунок на суму своєї звичайної абонплати, або ж перевірити, чи є відповідна сума на рахунку, а потім набрати комбінацію *600*6#. Підключена таким чином послуга «Доступний роумінг» буде активною протягом 1 місяця.

Нагадаємо, що спеціалістам компанії «Vodafone Україна» нещодавно вдалося відновити покриття у деокупованих регіонах України. Зокрема доступ до мережі оператора знову отримали мешканці міст та селищ Київської області, а також Чернігівщини. Хоча в разі раптового зникнення мережі Vodafone, абоненти можуть підключатися до мереж інших операторів за допомогою доступного всім українцям національного роумінгу.