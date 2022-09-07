Українцям назвали продукти, якими варто закупитись до підняття цін

Восени можуть подорожчати не лише продукти, а й житло бензин та інші групи товарів. Робити запаси на зиму варто було почати ще «вчора». Зараз українцям радять запасатись цукром, борошном, олією та крупами. За оцінками експертів ціни зростуть на всі продукти мінімум на 10%.





Наприклад, член економічного дискусійного клуба Олег Пендзін рекомендує робити запаси м’яса, овочів, консервів. Зараз вартість картоплі та інших коренеплодів мінімальна, ці овочі добре зберігаються. Тому краще подбати про «борщовий набір» у вересні. Запас консервів допоможе пережити скрутні моменти узимку.

Але зима все одно буде складнішою: точно невідомо нічого про війну, та як розгоратимуться далі бойові дії. Також важко спрогнозувати курс долара на 2023 рік. Вже зараз бізнесмени розраховують калькуляцію на товари за курсом 45 гривень за долар, коли реальний курс лишається у межах 41 гривні.

Бензин, газ та ДП також виростуть у ціні, в середньому на 3-4 гривні. Аграріям вже зараз необхідно купувати паливо для орання та підготування полів до зимівлі. Для них це реальна проблема, адже окрім постійного зростання цін на пальне, поля перебувають під обстрілами. До частини земель сьогодні Україна через окупацію втратила доступ. Там фермерам ще тяжче, адже зернові вилучають та вивозять до РФ, і люди не мають прибутку.

Не зміниться лише оплата комунальних послуг. Вони залишаться на довоєнному рівні. Натомість суттєво вирости у ціні може оренда житла. На окупованих територіях відсутнє газопостачання. Опалювального сезону там вже не чекають.

З першими холодами із цих територій почне виїжджати нова хвиля біженців. Охочих заробити на оренді завжди багато. Тому не виключений стрімкий ріст цін по всіх областях.