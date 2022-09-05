Рейтинг найкращих китайських смартфонів від 10 до 15 тисяч гривень

Купуючи смартфон ціною дорожче 10 тисяч гривень розраховуєш, що він прослужить не один рік і протягом усього часу відповідатиме всім вимогам. Однак, на це здатні не всі моделі. Якщо ви не можете самостійно вибрати відповідний девайс, залиште цю справу нам. Далі в матеріалі ви знайдете п’ять найкращих телефонів із Китаю ціною від 10 до 15 тисяч гривень.





№5 – OPPO Reno 5

Привабливий девайс від OPPO, оснащений 6.43-дюймовим AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц. Як процесор тут використовується Snapdragon 720G, а фотоможливості представлені квадрокамерою на 64+8+2+2 МП. Також згадки вартує забійна фронталка на 44 МП та реактивна зарядка потужністю 65 Вт.

№4 – Poco X3 Pro

Якщо вам головне ігри — сміливо купуйте Poco X3 Pro. Він оснащений процесором Snapdragon 860, який дозволяє найвибагливішим тайтлам працювати на високих налаштуваннях графіки без лагів. До того ж у телефону є 6.67-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц, квадрокамера на 48+8+2+2 МП та жирна батарея на 5160 мАг.

№3 – Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro – один з найдоступніших телефонів зі 120-герцевим дисплеєм на ринку зараз. Крім того, апарат оснащений шикарною квадрокамерою на 108+8+5+2 МП, що робить деталізовані та насичені знімки. Окремо варто відзначити привабливий дизайн, за рахунок якого багато хто вважає смартфон найкрасивішим у своєму класі.

№2 – Realme 9 Pro +

Ефектний смартфон від Realme з великим 6.4-дюймовим дисплеєм, виконаним за технологією AMOLED з частотою 90 Гц. Під капотом стоїть процесор Dimensity 920, а фотоможливості представлені потрійною камерою на 50+8+4 МП. Ще один козир – батарея на 4500 мАг із реактивною зарядкою потужністю 60 Вт.

№1 – Realme GT Master Edition

Потужний середньобюджетник із процесором Snapdragon 778G, якого достатньо для плавної роботи сучасних ігор на середньо-високих налаштуваннях графіки. Крім того, девайс оснащений флагманським AMOLED дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Серед інших сильних сторін Realme GT Master Edition – 60-ватна швидка зарядка.