Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 11 сентября

Эксперты подготовили очередной прогноз на неделю с 5 по 11 сентября. Они рассказали, у кого в ближайшие дни появится возможность проявить себя, а кому лучше отложить старт новых проектов до более благоприятных времен.





Овен

Ингуз, соуло и гебо открывают для вас отличные возможности в самых разных сферах. Если вы планируете проявить себя и сделать что-то важное, то это время подойдет как нельзя кстати. Это период удачных сотрудничеств, общения, диалогов, взаимодействия в различных сферах, которые помогут вам достичь желаемого результата. Это время, когда вы сможете должным образом реализовать собственные амбиции.

Телец

Перевернутый турисаз, гебо и наутиз говорят о том, что сложности из прошлого не полностью преодолены, но это время может оказать содействие в том, чтобы нивелировать негативные воздействия из прошлых периодов. Которые также могут быть связаны с возможностью найти необходимых людей для того, чтобы решать личные задачи. Это период, который может помочь выйти из ситуации зацикленности, когда все возвращается, приводя к замкнутому кругу однотипных процессов.

Близнецы

Перевернутая райдо, перевернутая перта и наутиз не советуют начинать какие-то важные и новые дела. Рекомендуется в это время заняться накоплением собственных возможностей и реализации тех дел, которые уже идут в вашей жизни. Они должны полностью завершить свой путь, который им предопределен. Только после этого следует рассматривать какие-то новые возможности.

Рак

Ансуз, гебо и хагалаз говорят о непростых взаимоотношениях с окружающими. Это период, который может как помочь вам их выстроить в благоприятном ключе, но может и способствовать их разрушению. Поэтому следует особо внимательно отнестись к тому, чего бы вы хотели добиться от окружающих и каким образом вы с ними планируете взаимодействовать, потому как эти возможности могут сказаться на дальнейших перспективах в целом.

Лев

Перевернутая беркана, хагалаз и йера говорят о том, что не все возможности реализованы в вашей сфере труда, и для их воплощения вам необходимо оценить количество и качество усилий, которые вы прикладываете к этому. Потому что, вероятно, их недостаточно и существует что-то, что мешает вам достичь успеха. В эту неделю вы сможете пересмотреть собственные возможности и подвести итог под определенным этапом вашей работы.

Дева

Перевернутая вунье, райдо и отал говорят об отличных перспективах в каких-то важных для вас сферах. Чтобы вы не решили, поставить, образно говоря, на новые рельсы, будет удачным и принесет вам успех. Но это период, когда лучше отложить вопросы личного комфорта на второй план и заняться активной деятельностью, которая имеет важный характер, не сиюминутный, а скорее, с глобальными, серьезными перспективами.

Весы

Перевернутый тейваз, альгиз и хагалаз советуют вам обратить внимание на безопасность всех процессов, которые вы проецируете на собственную жизнь, потому как возможны вызовы существующему положению вещей, и от вас потребуется сохранить то, что существует, и не рисковать почем зря. Какие-то активные, особенно рискованные действия лучше отложить на следующий этап. И без раздумий расставаться с тем, что мешает вашей жизни.

Скорпион

Перевернутая перто, отал и перевернутый тейваз говорят о времени, которое может быть направлено на сферу своего личного комфорта, личных амбиций и всех событий, связанных с построением близких отношений. Это период, который не потерпит спешки и появления каких-то новых планов и возможностей. Однако он поможет сохранить уже имеющиеся и на этой основе выстроить долгосрочные, продуктивные отношения, возможно, и не только в личной жизни.

Стрелец

Дагаз, перевернутая перто и ансуз говорят о том, что, начиная какие-то новые этапы, вы должны ориентироваться на необходимость сокрытия своих истинных целей и планов. Особенно следует следить за информационной сферой, за своими словами, не допуская утечки важной информации. Вообще информация станет очень важным фактором, который может повлечь за собой как положительные, так и негативные последствия.

Козерог

Йера, соуло и гебо открывают для вас отличный период, в который вы сможете очень много реализовать, особенно если что-то давно назревало в вашей душе. Оно получит возможность для своего проявления. Это период, когда не следует унывать и расслабляться, а скорее потратить все свои силы для достижения желаемых целей.

Водолей

Гебо, перевернутая райдо и перевернутый альгиз предупреждают о том, что не все новые возможности могут быть реализованы, однако вокруг вас есть верные, надежные товарищи и партнеры, на которых вы сможете положиться и сориентировать свои дальнейшие действия в соответствии с совместными, общими целями.

Рыбы

Беркана, эваз и перевернутый лагуз советуют вам развиваться в тех направлениях, которые вы уже давно планировали, выстраивать новые взаимовыгодные взаимоотношения и при всех обстоятельствах быть готовым к неожиданному развитию событий, притом избегая риска, но и не откладывая на завтра то, что вы можете сделать сейчас.