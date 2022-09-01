Рейтинг найпопулярніших розумних годинників 2022

Розумні годинники — це корисний аксесуар, який прийшовся до смаку багатьом людям. Їх купують для дорослих та дітей. Вибір брендів та моделей дозволяє обрати годинник на будь-який смак та бюджет. Експерти зробили добірку кращих гаджетів, які обирають частіше за інші.





Рейтинг «Топ-5 кращих смартгодинників у 2022 р» виглядає наступним чином:

Apple Watch Series 7 (за результатами 2021-2022 рр); Samsung Galaxy Watch 3; Samsung galaxy Watch 4; Huawei Watch 3; Garmin Venu 2.

За результатами опитувань користувачів смартгодинниками, та за статистикою, що надають різні магазини, маркетологи дійшли таких висновків, що Apple досі утримує позицію лідера. Та слід зауважити, що у найближчому майбутньому у цього бренду з’являться серйозні конкуренти.

У 2021 році об’єм продаж Apple Watch скоротився аж на 30,6%. Huawei зменшив обсяг на 9%, Samsung на 7,4%. Сьогодні ситуація на ринку виглядає наступним чином:

попит на Apple Watch впав на -1,3% за перші пів року 2022;

попит на Samsung зріс на 1,8% у першому півріччі.

Зросли об’єми продаж смартгодинників від Xiaomi, їх доля на ринкові становить 4,3%. Що цікаво, попит на техніку від Apple скорочується вже 5-ий рік поспіль, але це не заважає займати лідерську позицію. Висока ціна гаджетів оправдана їх якістю. До того ж працює ідеальна маркетингова модель. У мережі багато новин, де розповідають, яка гаджет врятував життя власникові, вимірявши пульс та викликавши швидку допомогу тощо.

При цьому розрив у «яблук» із конкурентами досить вагомий. Деякі експерти впевнені, що найбільш серйозним конкурентом для Apple Watch сьогодні є Samsung. І якщо перші допустять якусь серйозну помилку, то це стане тригером для покупців і змусить їх відмовитись від бренду. Також є великі надії на те, що Samsung випустить якийсь новий смартгодинник, який затьмарить всі інші бренди.