Як вибрати тримач для телефону в машину: види тримачів смартфонів, поради та рекомендації

Користуватися телефоном за кермом значно безпечніше, якщо він надійно встановлений. Це дозволить вам користуватись навігатором або іншими функціями. Враховуючи час, який ви проводите в машині, а також безпеку водія і пасажирів, варто ретельно розглянути цю тему і не витрачати гроші на тимчасові рішення.





Навіщо мені в автомобілі кріплення для смартфона?

Перш за все — чи потрібно це взагалі? Якщо ви проводите в машині більше півгодини на день, то однозначно так. Поміщати телефон у тримач набагато безпечніше, ніж тримати його в руці чи дивитися на телефон, який лежить на полиці біля важеля перемикання передач або пасажирського сидіння. Навіть якщо ви не їдете на великій швидкості, машина проїжджає десятки метрів за ті кілька секунд, коли ви відриваєте очі від дороги. Тому небезпечна спокуса дивитися на екран може коштувати дорого. І оскільки більшість смартфонів коштують багато грошей, ви ж не хочете, щоб ваш телефон подряпався.

Види тримачів смартфонів

Автомобільні тримачі відрізняються кріпленням до елементів салону авто. Для цього використовуються такі засоби:

Присоска. Універсальне кріплення, яке працює на гладкій поверхні.

Затискач. Використовується для встановлення на решітку вентиляції, є моделі для підголівника.

Клейова основа. Зазвичай це двосторонній скотч.

Відрізняються тримачі і за способом кріплення смартфона. Найпопулярніший варіант — магнітний. Також багато моделей використовують механічний затискач. Тримачі з автоматичним затискачем потребують живлення для роботи.

Деякі пристрої також мають додаткові функції — бездротову зарядку, підключення зовнішнього приладдя.

Рекомендації щодо правильного вибору від Wookie

Декілька порад від магазину Wookie допоможуть обрати якісний пристрій.

Не варто брати тримач, що підходить тільки для однієї моделі смартфона.

Одночасно і з перспективою на майбутнє визначтесь, чи потрібна вам зарядка.

Подумайте заздалегідь про надійність фіксації телефону. Магніт добре впорається з цим завданням.

Установку з клейовою основою ви не зможете перенести в інший автомобіль.

При виборі місця встановлення пам’ятайте про огляд дороги.

Магнітні тримачі з кріпленням до вентиляційного отвору найбільш універсальні.

Способи встановлення та варіанти розміщення

Місце кріплення тримача в автомобілі має вирішальне значення для безпеки. Це також має вирішальне значення для функціональності, як під час кріплення телефону до тримача, так і пізніше — під час водіння. Спосіб і місце кріплення також впливає на стійкість екрану, особливо на нерівних дорогах.

Існує багато рішень, але практичні міркування диктують тенденцію:

тримач повинен бути добре прикріплений;

установка повинна бути в межах досяжності водія;

екран добре видно;

конструкція повинна відповідати моделі гаджета, який ви використовуєте.

Тримач з присоскою на лобовому склі. Крім очевидної переваги, є три основних недоліки. Перш за все, це обмежений огляд. Крім того, у багатьох автомобілях лобове скло розташоване досить далеко від досяжності, а це означає, що водій повинен нахилятися вперед і підійматися над панеллю приладів щоразу, коли він або вона кладе телефон у тримач.

Тримачі для телефону, встановлені на вентиляційних отворах, дають найбільше можливостей для оптимального розміщення, не обмежуючи при цьому огляд. Дешевші моделі такого типу кріплення вимагають використання обох рук при кожному встановленні гаджета в тримач. Вони також мають жахливу тенденцію ламати вентиляційні ламелі. Втім, це не проблема з продуманими, якісними моделями.

Конструкції, встановлені на приладовій панелі. Цей метод має такі ж переваги та недоліки, як і той, коли тримач приклеєний до лобового скла — за винятком однієї речі — він може пошкодити приладову панель. До того ж клейку частину можна використовувати один раз — вдруге вона вже не буде триматися так добре.

Більш екзотичний варіант — тримач в підстаканнику. Телефон завжди під рукою, але щоб подивитись на екран, доведеться відводити очі від дороги. Та й один підстаканник буде завжди зайнятий. Пристрій на підголівнику або сонячному комірці краще підійде для пасажирів.