Ресторан Вилки Палки — вкусная еда с разных уголков мира
Американский фастфуд уже давно стал в некоторой степени «родным» для украинцев. Нет ни одного человека, который бы не любил бургеры. Хрустящая булочка, сочная рубленая котлета, свежий лист салата, соленый огурец и соусы — это очень вкусно! Лучшие бургеры Одесса предлагает в ресторане Вилки Палки. Тут отличные цены, большие порции и всегда свежая еда.
В меню большой выбор бургеров, ресторан решил не останавливается на классических вариантах и поэкспериментировал с рецептом. Кроме классических гамбургеров и чизбургеров есть бургеры с куриной котлетой, а также такие вкусы: Веган чиз, Бруклин, Биг Дэдди. Каждый из них по-своему совершенен.
Вилки Палки — это популярный онлайн ресторан. В меню представлен не только фастфуд, но и полноценные первые и горячие блюда. Все-таки украинцы — люди с хорошим аппетитом и одним бургером редко наедаются. В нем можно заказать с доставкой:
- супы;
- боулы;
- wok;
- пицца;
- снеки;
- десерты;
- суши и др.
Также в меню есть разные напитки и соусы. А еще Вилки Палки позаботился о вегетарианцах и создал меню для них. И для веганов найдется вкусная еда. Чтобы вкусно поесть необязательно наряжаться и идти в дорогой ресторан. Можно заказать еду на дом, в офис, на пляж, в парк, и это прекрасно.
Ресторан следит не только за тем, чтобы вся еда была приготовлена из качественных продуктов, но и за гастрономическими трендами. Вот стали популярными боулы, и они тут же появились в меню. Мир вкусов прекрасен, всегда хочется попробовать что-то новое. Каждый новый вкус — это как микропутешествие в другую страну, культуру. Поэтому еда обогащает не только тело, но и душу.
В меню онлайн-ресторана самые вкусные супы их разных кухонь мира: тайский, удон, том-ям. А также любимые всеми борщ и солянка. А если любите грибы, то просто обязаны попробовать фирменный грибной суп!
Пицца на живом тесте с оригинальными начинками. Есть популярные позиции: 4 сыра, парма, Маргарита, веганская и другие.
А еще тут позаботились о реально быстрой доставке, чтобы клиенты могли наслаждаться свежеприготовленной едой. Отменная логистика, ответственные доставщики, специальные контейнеры для транспортировки — всё продумано до мелочей. От такой заботы о клиенте особенно приятно и хочется делать заказы снова и снова.
Как делать заказы в ресторане Вилки Палки
Вилки Палки — идеальный вариант для корпоративов, посиделок с друзьями, романтического ужина. Захотели вкусно поесть, но нет времени и сил готовить? Тогда закажите доставку еды из ресторана.
Чтобы заказать еду с доставкой, нужно зарегистрироваться на сайте. Это займет не более 5 минут свободного времени. После этого можно переходить к ознакомлению с онлайн меню. Далее выбираете понравившиеся позиции из него, добавляете в корзину, указываете количество порций и подтверждаете. Заказы можно делать даже с мобильного телефона. Для этого нужен доступ к интернету.
Кстати, каждый, кто хочет, может присоединиться к коллективу и начать работать в ресторане. На сайте есть раздел с актуальными вакансиями. Для работы нужно заполнить заявку.
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