“Нова Пошта” порадувала клієнтів здешевленням доставки

Представники поштової служби «Нова пошта» анонсували унікальну послугу – сервіс буде приймати заявки на адресну доставку медичних препаратів з аптек. Компанія обіцяє відмінні умови для замовників, включаючи низьку ціну – 25 гривень за доставку.





Опис і подробиці

Дану інформацію представники компанії опублікували на офіційному сайті. Згідно з наданою інформацією, «Нова пошта» тепер буде приймати заявки на доставку медичних виробів на дім. Спектр товарів, які можна замовити, надзвичайно широкий – тут і лікарські препарати, які продаються без рецепту, і медичне приладдя, і інші товари, що надаються платформою.

Також на сайті опубліковано список фармацевтичних сервісів, з якими співпрацює «Нова пошта». У список входить близько 15 найменувань, включаючи популярні сервіси, на зразок аптеки «Доброго дня», Liki24 і «Пігулки». Щоб замовити доставку, потрібно спершу вивчити спектр ліків, які пропонують зазначені підприємства, а потім вже оформляти точний перелік найменувань в спеціальному бланку в особистому кабінеті «Нової пошти».

Відповідно до заяв представників компанії, послуга стане дуже популярною, тому що вона виключає контактні способи придбання лікарських препаратів, а відповідно і ризик заразитися коронавірусною інфекцією. Серед переваг, які будуть доступні замовникам доставки, сервіс виділяє наступні:

широкий вибір товарів для доставки, починаючи від ліків, закінчуючи засобами особистої гігієни;

оперативність – товар буде доставлений дуже швидко;

доступність – послугу можна замовити практично в кожному куточку України;

низьку вартість – замовити підвезення можна всього за 25 гривень.

Послуга вже доступна для замовлення, однак термін її дії обмежений – вона буде доступна тільки на час дії особливого становища, пов’язаного з карантином в країні.