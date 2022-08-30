Vodafone, Київстар чи lifecell: від якого оператора пішло найбільше абонентів через війну

Велика трійка українських мобільних операторів за останні пів року попрощалася із 4,5 млн абонентів. Найбільше скоротилася клієнтська база компанії «Vodafone Україна». Хоча популярність «Київстар» та lifecell також відчутно знизилася.





У другого за числом абонентів оператора країни «Vodafone Україна» кількість активних SIM-карт зменшилася на 2,3 млн. Наприкінці минулого року послугами компанії користувалося 18,9 млн осіб. Але за півроку війни їх стало заледве 16,6 млн. Серед українських стільникових операторів це рекордний показник, до того ж не в найкращому значенні цього слова.

Другим за обсягами втрат став найпопулярніший мобільний оператор в Україні «Київстар». Компанії довелося попрощатися з 1,4 млн абонентів. Ще на початку січня 2022 року кількість робочих «сімок» у компанії складала 26,2 млн. Та до червня їх залишилося лише 24,8 млн.

Тим часом найменший з операторів України lifecell, чия клієнтська база до війни ледь доходила до 9,2 млн абонентів, позбувся 0,8 млн з них. У співвідношенні до загальної кількості SIM-карт компанії, це значна втрата.

Причому більше частина клієнтів припинила користуватися послугами lifecell у другому кварталі поточного року. У період з квітня до червня від «сімок» оператора відмовилися 5,6%, користувачів. А це приблизно 500 тис. його абонентів. Тож зараз у lifecell залишилося не більше 8,4 млн активних користувачів.

Такі значне зменшення клієнтської бази не пройшло для lifecell безслідно. У третій квартал компанія вийшла із негативними фінансовими показниками. Збитки оператора, завдані у період з квітня по червень, склали майже 27,4 млн грн.

Зменшення кількості клієнтів у вітчизняних стільникових компаній вочевидь стало наслідком масового виїзду українців за кордон. Хоча всі три оператори України створили більш ніж лояльні умови для біженців та запропонували їм вигідні тарифи для користування СІМ-картами за кордоном.