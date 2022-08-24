Топ-10 кроссоверов с пробегом до $12 тыс: какие модели чаще всего предлагают украинцам
Большинство подержанных автомобилей класса SUV, которые продаются в Украине, выпущены с 2005 по 2008 год.
Украинский вторичный рынок на сегодняшний день может предложить внедорожники на любой вкус и кошелек. Даже во время войны автомобили класса SUV не потеряли свою популярность среди украинцев и до сих пор составляют около 20% всех приобретенных легковиков в Украине.
Аналитики популярного портала для автомобилистов Auto.ria составили рейтинг кроссоверов по количеству предложений по их продаже в Украине. Большинство моделей из подборки относятся к ценовому сегменту $10-12 тыс. Что касается лет выпуска, то самый старый внедорожник в топе сошел с конвейера в 2005 году, а самый молодой – в 2018-м.
На первом месте в Топ-10 оказался старый любимец украинцев Nissan Qashqai. Больше всего на вторичном рынке объявлений о продаже моделей 2010-2013 годов выпуска.
Вторым по количеству предложений в ценовой категории до $12 тыс. стал BMW X5. Чаще всего покупателям встречаются экземпляры, вышедшие на рынок с 2003 по 2008 год.
Закрывает тройку лидеров среди кроссоверов с пробегом еще один немец Volkswagen Tiguan. Чаще украинцам предлагают автомобили 2008-2013 годов выпуска.
Остальные позиции в Топ-10 подержанных внедорожников заняли следующие модели:
- Dodge Journey выпущен с 2012 по 2018 год;
- Nissan Juke – с 2011 по 2015 год;
- Hyundai Santa Fe – с 2006 по 2011 год;
- Honda CR-V – с 2007 по 2009 год;
- Mitsubishi Outlander – с 2007 по 2014 год;
- Jeep Compass – с 2011 по 2016 год;
- Jeep Patriot – с 2013 по 2016 год выпуска.
Ежедневно в Украине продается около 900 автомобилей класса SUV с прибегом. Чаще всего это бюджетные модели 2005-2006 годов выпуска, которые стоят не более $10 тыс. Во время действия закона о «нулевом растаможивании» дилеры, да и рядовые граждане, успели завезти из-за границы немало таких машин. Теперь к услугам украинцев широкий ассортимент кроссоверов из Европы и Америки, которые можно приобрести по вполне доступной цене.
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