Топ-10 кроссоверов с пробегом до $12 тыс: какие модели чаще всего предлагают украинцам

Украинский вторичный рынок на сегодняшний день может предложить внедорожники на любой вкус и кошелек. Даже во время войны автомобили класса SUV не потеряли свою популярность среди украинцев и до сих пор составляют около 20% всех приобретенных легковиков в Украине.





Аналитики популярного портала для автомобилистов Auto.ria составили рейтинг кроссоверов по количеству предложений по их продаже в Украине. Большинство моделей из подборки относятся к ценовому сегменту $10-12 тыс. Что касается лет выпуска, то самый старый внедорожник в топе сошел с конвейера в 2005 году, а самый молодой – в 2018-м.

На первом месте в Топ-10 оказался старый любимец украинцев Nissan Qashqai. Больше всего на вторичном рынке объявлений о продаже моделей 2010-2013 годов выпуска.

Вторым по количеству предложений в ценовой категории до $12 тыс. стал BMW X5. Чаще всего покупателям встречаются экземпляры, вышедшие на рынок с 2003 по 2008 год.

Закрывает тройку лидеров среди кроссоверов с пробегом еще один немец Volkswagen Tiguan. Чаще украинцам предлагают автомобили 2008-2013 годов выпуска.

Остальные позиции в Топ-10 подержанных внедорожников заняли следующие модели:

Dodge Journey выпущен с 2012 по 2018 год;

Nissan Juke – с 2011 по 2015 год;

Hyundai Santa Fe – с 2006 по 2011 год;

Honda CR-V – с 2007 по 2009 год;

Mitsubishi Outlander – с 2007 по 2014 год;

Jeep Compass – с 2011 по 2016 год;

Jeep Patriot – с 2013 по 2016 год выпуска.

Ежедневно в Украине продается около 900 автомобилей класса SUV с прибегом. Чаще всего это бюджетные модели 2005-2006 годов выпуска, которые стоят не более $10 тыс. Во время действия закона о «нулевом растаможивании» дилеры, да и рядовые граждане, успели завезти из-за границы немало таких машин. Теперь к услугам украинцев широкий ассортимент кроссоверов из Европы и Америки, которые можно приобрести по вполне доступной цене.