Снять квартиру станет еще дороже: в каких городах Украины взлетят цены на аренду жилья

Стоимость аренды жилья в Украине скоро вырастет. Рост цен спровоцирует массовый возврат украинцев в родные города и высокий спрос на недвижимость. Наибольший ценовой скачок ожидается в больших городах, в частности, Одессе и Киеве. В западных регионах цены наоборот стабилизируются.





Такой прогноз по рынку съемного жилья дал глава украинской Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита. Он отметил, что в Одессе и Киеве аренда жилья может повыситься на 10–15%. Ведь все больше беженцев возвращается из-за границы. Переселенцы же в свою очередь активно переезжают в столицу.

Между тем, на западе Украины ситуация с ценами на арендуемое жилье стабилизируется. Возможно даже снижение цен. Хотя Пита считает, что существенных изменений в стоимости ожидать не стоит.

Что же касается купли-продажи недвижимости, здесь цены однозначно пойдут на убыль. На Западе стоимость квартир еще до конца 2022 года может уменьшиться на 20%. А в восточных регионах вообще ожидается ценопад – недвижимость подешевеет почти на 30%.

Основными покупателями жилья станут переселенцы, имеющие определенные сбережения. Они и будут создавать основной спрос на недвижимость. Хотя в целом спрос сейчас не высок. Если вторичкой покупатели еще интересуются, то покупать квартиру сразу после сдачи застройщиком не спешат.

На самом деле, покупку квартир люди сейчас считают рискованной. А ведь ракетные обстрелы агрессора не прекращаются и неизвестно, куда вражеский снаряд может попасть завтра. Что касается украинцев, чьи дома были разрушены, они все еще ждут появления государственных программ по приобретению жилья и ипотек на специальных условиях.

Напомним, что в Николаеве и Харькове, которые ежедневно обстреливают оккупанты, количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось в несколько раз. Цены на квартиры в Николаеве упали на 30-40%, а в Харькове – по меньшей мере на 50%.