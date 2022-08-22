Bosch продасть російські заводи з виробництва холодильників та пральних машинок

“Комерсант” повідомив, що німецький виробник побутової техніки Bosch хоче продати свої російські заводи. Швидше за все, покупцями стануть китайські або турецькі вендори.





Російська структура ТОВ «БСХ Побутові прилади» виробляє у Росії холодильники та пральні машини. Два заводи знаходяться у селищі Стрільна під Санкт-Петербургом. Зазначається, що більшість комплектуючих підприємства отримували з Євросоюзу. Наразі заводи продукцію не випускають. При цьому вони спеціалізовані під технології Bosch.

Як заявили «Комерсанту» джерела, Bosch не розуміє, що робити з російськими потужностями, які не дають прибуток. Деякі російські рітейлери вже цікавилися покупкою підприємств, але «ціна видалася завищеною». Ще одне джерело каже, що заводи можуть купити китайські чи турецькі виробники побутової техніки, як це було з Whirlpool.