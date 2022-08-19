В Кабмине рассказали, какие области Украины зимой останутся без отопления

В некоторых областях Украины отопительный сезон 2022-2023 оказался под угрозой срыва. Речь идет прежде всего о временно оккупированных территориях и регионах, где ведутся активные боевые действия. В Кабмине не исключают даже самого плохого сценария – полного отсутствия в домах местных жителей отопления и горячей воды.





Об этом стало известно из заявления министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных регионов Ирины Верещук. Она отметила, что тяжелейшим этот отопительный сезон будет для жителей Запорожской области. В частности, рискуют провести зиму с холодными батареями межканцы оккупированного Энергодара, Бердянска и Мелитополя.

Оккупанты пытаются убедить население захваченных территорий в том, что все будет хорошо. Они имитируют активную подготовку к отопительному сезону. И действительно, газовая инфраструктура в большинстве захваченных городов требует ремонта, а некоторые элементы газопроводов вообще нужно заменить. Поэтому людям с наступлением холодов, скорее всего, придется мерзнуть.

Верещук еще раз призвала жителей временно оккупированных регионов эвакуироваться при первой же возможности. Не стоит верить пропаганде захватчиков, уверяющих, что все будет хорошо. Ведь в результате можно провести не один месяц в ледяном доме без отопления и горячей воды.

В Кабмине также напомнили, что в этом году субсидии на уплату коммуналки могут получить до 2,6 тыс. украинцев. Вопреки опасениям потребителей, сумму субсидий в правительстве уменьшать не планируют. Однако некоторые изменения все-таки произойдут. В отопительном сезоне 2022-2023 годов помощь на оплату коммуналки украинцам будут начислять не из бюджета Минсоцполитики, как это было раньше, а из Пенсионного фонда.

Что касается тарифов на коммуналку, то их размер уже зафиксирован на весь отопительный сезон. В частности газ для украинцев, по крайней мере до 1 мая 2023 года, будет стоить 7, 96 грн за кубометр.