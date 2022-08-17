Гроші в “Дії”: відома міжнародна організація знову приймає заявки від українців

В Україні відновила прийом заявок на отримання допомоги Норвезька рада у справах біженців (NRC). Тепер українці знову зможуть отримувати виплати від відомої міжнародної організації. Сума виплат буде становити 6600 грн на особу.





Подати заявку на допомогу від NRC українці можуть самостійно на порталі єДопомога. Ця послуга знову стала доступною з 16 серпня, після підписання організацією Меморандуму про взаєморозуміння із Міністерством соціальної політики України.

Допомога Норвезької ради у справах біженців розрахована на три місяці – по 2200 грн за кожен. Проте виплачуватися вона буде одним грошовим переказом на суму 6600 грн. При цьому за її отримувачами зберігатиметься право на виплати від державі у сумі 2000 тис. грн на місяць (допомога для ВПО).

Згідно з підписаним NRC Меморандумом, допомогу від організації цього разу отримає 20 тис осіб. Це будуть представники найбільш вразливих категорій населення, зокрема:

внутрішньо переміщені особи;

мешканці деокупованих та тимчасово окупованих територій;

громадяни, що проживають у зонах активних бойових дій.

З початку війни в Україні NRC вже надала грошову допомогу 30 тис українців. В організації зазначають, що не припинять підтримувати постраждалих від війни громадян, які належать до найвразливіших категорій населення.

Нагадаємо, зараз українці можуть подати заявки на отримання виплат від цілої низки міжнародних організацій. Зокрема допомогу пропонують:

Агентство ООН у справах біженців – три місяці по 2220 грн (6660 грн), допомога розрахована на всю родину;

Міжнародний Комітет Червоного Хреста – 2500 грн на особу щонайменше протягом одного місяця;

Всесвітня продовольча програма ООН – 2220 в місяць на кожного члена сім’ї (до 3 осіб) протягом трьох місяців.

Заявку можна подати через портал єДопомога. Ніяких додаткових документів надавати не треба. Всю необхідну інформацію для прийняття рішення про призначення виплат Мінсоц отримає з державних реєстрів.