Гороскоп на сегодня, на 12 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 12 августа растущая Луна находится в знаке Водолея. Идеальный период для решения поставленных задач и продуктивной деятельности. Звезды советуют с головой окунуться в работу.





♈ Овен

Кто-то явно досаждает вам непростительным поведением, но пойти против недоброжелателя не хватает духу. Увы, такими темпами ваша самооценка опуститься на самое дно, выбраться из которого окажется неимоверно сложно. Найдите в себе силы разобраться со злопыхателем.

Космический совет: не позволяйте окружающим нарушать ваши границы.

♉ Телец

Бедные Тельцы не перестают беспокоиться по каждому поводу. Особенно вы боитесь осуждения и насмешек. Это очень мешает в работе и реализации своего потенциала. Вы тратите слишком много сил на тревогу, а на более важные аспекты жизни практически не оставляете ресурсов.

Космический совет: хватит зависеть от чужого мнения, расправьте крылья.

♊ Близнецы

Некоторые наши поступки обусловлены не реальным желанием, а стремлением угодить окружающим. Представители воздушной стихии в очередной раз соглашаются на сомнительную авантюру из-за навязанного убеждения, что так будет лучше. В глубине души вы понимаете, что это не исправит ситуацию. Звезды советуют послушать свое сердце.

Космический совет: доверьтесь интуиции, она подскажет верное решение.

♋ Рак

У каждого из нас наступал момент, когда все идет наперекосяк. В этот сложный период тяжело собраться с мыслями и разработать план действий. Сейчас вам необходимо эмоциональное обновление и полная смена обстановки. Резкие перемены в жизни хоть и опасны, но все же нужны для поддержки душевного равновесия.

Космический совет: настало время начать жизнь с чистого листа.

♌ Лев

Окружающие недовольны вашим равнодушием и не перестают выдвигать претензии. Пусть регулярные конфликты уже стали нормой для Львов, но вы категорически отказываетесь признавать проблему. Пока недовольные люди не превратились в белый шум жизни, задумайтесь — все ли вы делаете правильно?

Космический совет: научитесь слышать и понимать окружающих.

♍ Дева

В голове у представителей земной стихии генерируются необыкновенные идеи. Конечно, основная часть красивых фантазий уходит в долгий ящик, но исключительные мысли вы пытаетесь реализовать. Правда, с последним дела обстоят плохи. Как только настигает первый провал — руки предательски опускаются. Выше нос, первый блин всегда комом!

Космический совет: нельзя расслабляться, если задумали — идите до конца

♎ Весы

Всегда серьезные, холодные и расчетливые Весы даже и представить себе не могли трепет от маленьких бабочек в животе. Однако шелест романтических крыльев все-таки чувствуется внутри и, конечно, незнакомое ощущение пугает. Не воспринимайте влюбленность как слабость, каждый достоин любить и быть любимым.

Космический совет: не прячьтесь от своих чувств, откройте романтику в себе.

♏ Скорпион

Долгое время представители этого знака зодиака витали в облаках. Кажется, иллюзии унесли вас слишком далеко, и вы заблудились в собственных желаниях. Увы, но чтобы мечта сбылась — ей следует превратиться в цель. Вы достаточно развили свое воображение, пора развивать ум.

Космический совет: хватит тешить себя пустыми надеждами.

♐ Стрелец

Безразличие и холод приведут вас к полному одиночеству. Как ни странно, именно этого Стрельцы боятся больше всего. Также вам страшно быть обманутыми, из-за чего степень доверия к людям оставляет желать лучшего. Окружающие тянутся к вам и хотят поддержать, но пассивность и безразличие отдаляют неравнодушных все больше и больше.

Космический совет: родные и близкие нуждаются в вашей поддержке.

♑ Козерог

Вы настолько боитесь разочаровать окружающих, что готовы пожертвовать собственным комфортом, лишь бы угодить другим. Не самая лучшая тактика, ведь недовольство все равно скапливается и постепенно перерастает в депрессию. Не бойтесь отказывать людям и научитесь давать отпор недоброжелателям.

Космический совет: дайте волю чувствам, нельзя копить злобу в себе.

♒ Водолей

Представители этого знака зодиака невыносимо устали от повседневной рутины. Постепенно терпение кончается, вы стали раздражительными и апатичными. Это серьезно отразилось на работоспособности и отношениях с окружением. Однако переутомление — вовсе не повод портить жизнь остальным и винить их во всех грехах.

Космический совет: хватит избегать ответственности, отвечайте за свои поступки.

♊ Рыбы

Жизнь представителей водной стихии постепенно налаживается. Единственный неприятный аспект — стеснение и зажатость. Вы хотите показать миру свои таланты, но слишком не уверены в себе и предпочитаете оставаться в тени. Такими темпами депрессия вновь настигнет вашу тонкую душу, поэтому найдите способ побороть страх перед публикой.

Космический совет: не бойтесь раскрыться перед обществом, вы нравитесь людям.