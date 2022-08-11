Softnews
Розкрито спосіб покращити графіку в іграх на Android-смартфонах
Ігри на смартфоні багато в чому поступаються комп’ютерним та консольним, але допомагають приємно провести час. Багато користувачів незадоволені низькою якістю графіки, але це не важко виправити, принаймні частково.
Для цього потрібно виконати декілька простих дій
- Зайдіть у меню «Про телефон»;
- Знайдіть у категорії пункт з позначенням номером збірки ПЗ смартфона;
- Після цього по ньому потрібно натиснути 7 разів, це дозволить отримати рівень доступу розробника. Відкриється відповідне меню, де можна провести точні налаштування телефону, які недоступні через основне меню налаштувань;
- Щоб підвищити якість графіки у всіх іграх, потрібно активувати пункт «Увімкнути 4x MSAA».
Одразу слід попередити, що даний спосіб може зменшити кількість кадрів на смартфонах зі слабким залізом.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter