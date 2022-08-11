Розкрито спосіб покращити графіку в іграх на Android-смартфонах

Ігри на смартфоні багато в чому поступаються комп’ютерним та консольним, але допомагають приємно провести час. Багато користувачів незадоволені низькою якістю графіки, але це не важко виправити, принаймні частково.





Для цього потрібно виконати декілька простих дій

Зайдіть у меню «Про телефон»; Знайдіть у категорії пункт з позначенням номером збірки ПЗ смартфона; Після цього по ньому потрібно натиснути 7 разів, це дозволить отримати рівень доступу розробника. Відкриється відповідне меню, де можна провести точні налаштування телефону, які недоступні через основне меню налаштувань; Щоб підвищити якість графіки у всіх іграх, потрібно активувати пункт «Увімкнути 4x MSAA».

Одразу слід попередити, що даний спосіб може зменшити кількість кадрів на смартфонах зі слабким залізом.