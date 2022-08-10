Українців попередили про проблеми зі старими SSD дисками

Тривожні новини для власників SSD-дисків. З’ясувалося, що багато накопичувачів схильні до багу, через який вони виходять з ладу рівно після 40 тисяч годин роботи. Це 4 роки, 206 днів та 16 годин. На щастя, виробники знають проблеми, тому нові SSD-накопичувачі від неї не страждають, а на старих моделях виправити вразливість можна встановленням нової версії прошивки.





Нагадаємо, що перші згадки бага з’явилися ще 2019 року. Ну, а вже наступного року провідні виробники SSD почали попереджати про нього своїх покупців, а також активно випускати патчі для виправлення помилки.

Баг небезпечний тим, що після настання «години Х», накопичувач не підлягає відновленню, так само, як і будь-які дані, що зберігаються на ньому. Не допомагає в цій ситуації використання RAID-масиву, оскільки всі накопичувачі виходять з ладу одночасно.

Проблему на власному досвіді відчув читач GSMinfo Юрій. У липні з різницею кілька хвилин вийшли з ладу всі SSD-диски, які використовувалися на його серверах. На щастя, він мав резервні сервери з HDD-дисками, завдяки яким дані вдалося відновити.