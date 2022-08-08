Курс долара в обмінниках незабаром піде на спад: в НБУ дали обнадійливий прогноз

Нещодавнє підвищення Нацбанком офіційного курсу долара на 25% миттєво позначилося на готівковому ринку. Ставки там злетіли вище психологічної межі у 40 грн/$. Однак у регуляторі стверджують, що такий непопулярний крок був необхідний для підтримки економіки країни. Що ж стосується ситуації на готівковому ринку, то вона стабілізується вже у найближчі тижні.





Як розповіла перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, найважчими для економіки країни виявилися перші місяці війни. Тоді фінансова система пережила свого роду військовий локдаун.

Прибутки держави суттєво знизилися, в тому числі й через обмеження на імпорт. Натомість видатки лише зростали. Необхідно було забезпечити всім необхідним армію, вчасно здійснювати соціальні виплати, і це лише вершина айсбергу. Жоден ринковий механізм, враховуючи облікову ставку та курс, не зміг би суттєво вплинути на ситуацію.

Зараз економічні умови дещо змінилися. Люди почали пристосовуватися до життя в умовах війни. Частково відновив свою роботу вітчизняний бізнес, біженці почали повертатися з-за кордону, зріс попит, а імпорт вийшов далеко за межі критичного.

Та не варто забувати й про негативні фактори, які нікуди не зникли і продовжили набирати сили. Зокрема пришвидшилася інфляція, погіршилися очікування підприємців та й пересічних громадян. Саме тому, за словами Рожкової, в НБУ і вирішили змінити офіційний курс. Адже стара ставка вже не відповідала реальній економічній картині.

Однак заступниця очільника НБУ вважає, що паніка на готівковому ринку, що спостерігалася в перші дні після підвищення курсу, вже поступово спадає. Готівковий курс має певні особливості: він миттєво реагує на події у державі та світі, однак його коливання зазвичай короткочасні. Тож експертка прогнозує, що незабаром ставки в обмінниках почнуть знижуватися та наближатися до офіційного показника. Причому станеться це вже протягом наступних кількох тижнів.